Van Acid in de rechtbank tot Pommelien op ‘t Zand: dit was 2024 in West-Vlaanderen

Het jaar zit er bijna op, tijd om terug te blikken. 2024 was weer een rijkgevuld nieuwsjaar, maar de KW-redactie koos er voor u de 24 meest bijzondere verhalen, opvallende foto’s en onvergetelijke momenten uit.

1. Moordende landbouwer kijkt zijn ex voor het eerst in de ogen

Chris Vanhaverbeke zoekt tevergeefs oogcontact met zijn ex-vrouw. © LK

Beklijvend moment in de rechtbank, in januari. Voor het eerst nadat hij vijftien maanden daarvoor hun beide dochtertjes Maud (8) en Ona (5) vermoordde, staat landbouwer Chris Vanhaverbeke oog in oog met zijn ex-vrouw. Vanhaverbeke moet zich in de rechtbank verantwoorden voor de slagen die hij haar gaf.

Dat geweld leidde tot de echtscheiding, die vervolgens voor Vanhaverbeke de trigger was om de gruwelijke feiten te plegen. Jarenlang hebben ze lief en leed gedeeld, werkten ze naarstig op de boerderij in Waardamme (Oostkamp) die ze ook uitbreidden met een vakantiewoning. Een modelgezin, leek het.

In de rechtbank zochten de ogen van Vanhaverbeke contact met die van zijn ex. Zij wendde haar blik af, maar nam wel moedig het woord. “Chris Vanhaverbeke heeft mij alles afgepakt. Tot op vandaag ben ik bang van Chris Vanhaverbeke”, klinkt het bitter. Vanhaverbeke krijgt vier maanden cel en later nog eens vijf maanden voor stalking. Het assisenproces over de dubbele moord volgt mogelijk in het najaar van 2025. (LK)

2. Acid zet Brugse rechtbank op stelten

Hollywoodtaferelen in de Brugse rechtbank, begin dit jaar. Jongeren spijbelden zelfs om er bij te zijn toen Nathan Vandergunst (25) uit Blankenberge, beter bekend als YouTuber Acid, voor de rechter moest verschijnen. Hij moest er zich verantwoorden omdat hij de persoonlijke gegevens van enkele Reuzegommers vrijgegeven had in een video. Dat deed hij na het proces rond de dood van Sanda Dia tijdens een doop van de studentenclub.

(lees verder onder de foto)

Nathan ‘Acid’ Vandergunst in de Brugse rechtbank, met zijn befaamde ‘AirUp’-drinkfles. © BELGA

Vandergunst rekende op de vrijspraak, maar werd toch veroordeeld voor belaging. De rechter legde hem een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel op, een boete van 800 euro en een voorwaardelijke schadevergoeding van 20.000 euro. Fans zetten niet veel later een steunactie op poten, die meer dan 175.000 euro opbracht. Vandergunst besliste niet in beroep te gaan en trof in het najaar een financiële regeling over de schadevergoeging. Hoeveel precies betaald werd is niet duidelijk, maar de rest van het ingezamelde bedrag zou geschonken worden aan de Sanda Dia Foundation.

Opvallend beeld trouwens tijdens het proces: Acid liet zich niet toevallig gretig fotograferen met zijn drinkfles van het bij jongeren erg populaire merk AirUp. Dit najaar verklaarde hij in een filmpje dat het bedrijf een van de weinige sponsors was die hem trouw gebleven zijn. (BVB)

3. Boze boeren leggen de haven van Zeebrugge lam

U kón er afgelopen voorjaar niet naast kijken: onze boeren waren boos. Dagenlang blokkeerden misnoegde landbouwers tal van belangrijke verkeersknooppunten. Zelfs de haven van Zeebrugge werd compleet vleugellam gelegd.

(lees verder onder de foto)

De toegang tot de haven van Zeebrugge werd drie dragen lang volledig afgesloten, met lange files tot gevolg. © BELGA

Colonnes toeterende tractoren die tergend traag over de sowieso al dichtgeslibde drukke invalswegen van onze provincie bolden. Slogans als ‘C4 voor Demir’ (toenmalig Vlaams landbouwminister, red.), ‘Alleen idioten helpen de boeren naar de kloten’, ‘Wie de boer laat stikken, niks te bikken’ en ‘Gebruik je verstand, behoud boeren in ons land’ lieten weinig aan de verbeelding over.

Grote boosdoener: het op til staande stikstofakkoord van de Vlaamse regering. Dat zou de landbouwers in een veel te strak keurslijf steken, amper nog ruimte om te ondernemen geven en geen rechtszekerheid meer bieden.

Exponent van het protest was de bezetting van de haven van Zeebrugge. De toegang tot de poort naar de Noordzee werd drie dragen lang volledig afgesloten, met een ellenlange file van liefst tweeduizend vrachtwagens en bijhorende chauffeurs tot gevolg. De financiële schade liep op tot om en bij de 50 miljoen euro.

4. Roger Vangheluwe is niet langer priester en bisschop

Roger Vangheluwe verloor dit jaar zijn kerkelijke titels. © BELGA

Veertien jaar nadat bekend raakte dat hij jarenlang zijn eigen neefje had seksueel misbruikt, moet Roger Vangheluwe zijn priester- en bisschoptitel inleveren. De nu 88 jaar oude geboren Roeselarenaar was van 1984 tot en met 2010 bisschop van Brugge, maar nadat de feiten bekend raakten, trok hij zich terug in het ‘verborgene’. In concreto: de Sint-Pietersabdij in het Franse dorpje Solesmes, op zo’n 550 kilometer van Brugge.

De Antwerpse bisschop Johan Bonny drong er meermaals op aan dat hij zijn titels zelf zou inleveren, maar op 11 maart van dit jaar laïciseerde paus Franciscus Vangheluwe. Veel verandert er niet voor de man: hij leidt er een teruggetrokken bestaan en leeft er tussen een vijftigtal monniken.

5. Vrouwe Justitia met het schaamrood op de wangen

Justitie in West-Vlaanderen werd dit jaar getroffen door de ergste crisis in jaren. Vier magistraten – drie leden van het openbaar ministerie en één rechter – werden geschorst naar aanleiding van fraude bij het magistratenexamen van de Hoge Raad voor de Justitie in januari.

Dat aartsmoeilijke examen is een noodzakelijke horde voor iedereen die een carrière als procureur of rechter ambieert. De examenprocedure moet ervoor zorgen dat de lat voor iedereen gelijk ligt en dat dus de benoeming van magistraten niet kan afhangen van vriendjespolitiek of politieke benoemingen.

(lees verder onder de foto)

De betrokken magistraten zijn geschorst. © Belga

Althans, zo is het bedoeld. In maart maakte de Hoge Raad bekend dat advocaat-generaal C.B. uit Gits (Hooglede) – lid van de examenjury en opsteller van het examen strafrecht – vooraf de vragen gelekt had aan stagiair-advocaat N.S. uit Jabbeke. Mogelijk verliep dat via de ouders van N.S.

Vader Y. was afdelingshoofd van het parket van Brugge, moeder E.W. was rechter in Ieper. Kort nadat de Hoge Raad de fraude zelf meldde, bekende procureur J.L. – afdelingshoofd van het parket van Ieper – dat ook hij vooraf de vragen had gekregen van C.B. en dat hij die doorspeelde aan zijn dochter L., die deelnam aan het examen.

Een rechter geschorst, de afdelingen Brugge en Ieper van het West-Vlaamse parket zonder chef: de affaire sloeg in als een bom binnen Justitie West-Vlaanderen. Ondertussen zit het strafonderzoek naar de fraude in een eindfase. Op tuchtvlak zijn de procedures nog lopende. De Ieperse procureur J.L. kent op 9 januari zijn tuchtstraf. Hij riskeert ontslag. (LK)

6. Niels Destadsbader ziet zijn appartement in vlammen opgaan

Zanger, presentator en acteur Niels Destadsbader (36) uit Deerlijk heeft er een annus horribilis opzitten. In maart werd zijn loft helemaal verwoest na een zware brand in het bedrijf HVP Lighting. Hij kon maar net aan de vuurzee ontsnappen. Ook de kritiek, in de nasleep van zijn overstap naar VRT, raakte hem diep.

Op het moment van de brand was Niels in volle voorbereiding voor de spektakelmusical 14-18. Zijn passage werd heel goed onthaald, maar toch was het een bijzonder lastige periode, vertelde hij later dit jaar aan Eric Goens in het VTM-programma Het Conclaaf. Niet in het minst ook door de commentaar die er op kwam. “Toen mijn huis afbrandde, heeft er een journalist geschreven dat het ook niet zo heel erg was, omdat ik toch genoeg bij de VRT verdiende. Maar het gaat over het feit dat je je huis kwijt bent. Alles wat je lief is, de herinneringen aan mijn maat die gestorven is… Ik hoop dat het nooit gebeurt met hen. (…) Maar eigenlijk was het daarvoor al heel moeilijk”, zo vertelde Niels, die doelde op de vele negatieve commentaren en venijnige artikels die verschenen zijn sinds zijn overstap naar VRT. “Wat mij erg heeft geraakt, is dat ze schreven dat er meer dan 30 mensen ontslagen werden bij VRT om mijn loon te betalen. Omdat mensen dat op een of andere manier geloven. Ik heb bewust gezwegen omdat ik dacht dat het wel voorbij zou waaien. Maar dat deed het niet.”

(lees verder onder de foto)

Een brand bij een bedrijf in Deerlijk legde ook het appartement van Niels Destadsbader (rechts op de foto) in de as. © DRD

Het zorgde er ook mee voor dat Niels naar eigen zeggen even geen zin meer had in het podium en besloot een muzikale pauze in te lassen. Niettemin bracht hij het nummer Stijlicoon uit en gaf hij aan dat de goesting er weer is om in 2025 met nieuwe muziek uit te pakken. Daarnaast viel er nog wat goed nieuws te rapen. Zo bleek hij intussen de liefde te hebben gevonden bij de Leuvense Gill, een danseres die meewerkt aan verschillende televisieproducties en ook al bij hem op het podium stond. Hij noemde haar een grote steun en toeverlaat in een moeilijke periode.

Van stilzitten was er evenwel geen sprake bij Niels. Zo mocht hij de rol van burgemeester vertolken in de film De Club van Sinterklaas & Het Grote Sneeuwavontuur. Hij was ook presentator van Night of the Proms en deelde die avond ook het podium met onder meer Shaggy en Emeli Sandé. Binnenkort verschijnt ook een tweede seizoen van het goed onthaalde VRT 1-programma Ik vraag het aan. (BVB)

7. Gedoe rond tuinstoelenkunstwerk in Wenduine

Kunstwerk ‘De Gestapelde Stoelen’ van Sara Bjarland. © Foto Kurt

Eind maart stelde de provincie West-Vlaanderen en Westtoer de achtste editie voor van de driejaarlijkse openluchttentoonstelling Triënnale Beaufort, die opnieuw heel wat binnen- en buitenlandse kunstenaars aansprak om een werk te realiseren in de kustgemeentes. Die laatste kopen steevast ook een werk aan. Doorgaans gaan de werken over de tongen, maar zowel de organisatie als de curatoren hadden niet verwacht dat er zóveel commotie zou ontstaan rond het werk van de Finse kunstenares Sara Bjarland in Wenduine bij De Haan.

Zij maakte een kunstwerk dat bestond uit gestapelde tuinstoelen, dat werd geplaatst op een rondpunt. De insteek was dat de plastic tuinstoelen overal ter wereld doen denken aan vakantie en vrije tijd, maar dat ze tegelijk ook symbool staan voor de wegwerpmaatschappij. Kort na de plaatsing kwam er heel wat kritiek via sociale media en hingen buurtbewoners ook een zwarte vlag op. Toch besliste de gemeente De Haan om het werk aan te kopen. (BVB)

8. Seriemoordenaar verlaat de gevangenis… in zomertenue

Ivo Poppe (links) verlaat de gevangenis in het bijzijn van onder meer zijn ex-vrouw en zijn advocaat. © LK

Een mens verzamelt wat in zijn leven. Ook als dat leven zich net tien jaar afgespeeld heeft in de gevangenis. Voormalig diaken Ivo Poppe (68) mocht in april de Brugse gevangenis verlaten, om medische redenen. Samen met zijn voormalige echtgenote en zijn advocaat laadde hij zijn hele hebben en houden – een bananendoos met zijn gerechtelijk dossier, wat persoonlijke spullen en een microgolfoven – in een autootje en reed weg.

Dat de diaken des doods geen flauw idee had dat het buiten koud was en miezerde, blijkt uit de kledij waarmee hij de cel verliet. Een halflange zomershort en een lichtblauwe polo, niet meteen het tenue waarmee het grote publiek zich een seriemoordenaar inbeeldt. Vijf moorden heeft Poppe op zijn geweten, onder wie zijn schoonvader en zijn eigen moeder. In 2018 kreeg hij daarvoor 27 jaar cel. De meeste slachtoffers spoot hij als verpleger in het ziekenhuis van Menen een injectie lucht in.

In de gevangenis werd Poppe zwaar ziek. Omdat hij daar niet de nodige zorg kan krijgen, liet de strafuitvoeringsrechtbank hem vroeger vrij. Hij leeft nu een anoniem leven. (LK)

9. Christophe wint West-Vlaams onderonsje in The Voice

Christophe Verholle kroonde zich tot winnaar van The Voice van Vlaanderen. © Stefaan Beel

Tot zijn eigen grote verbazing won Christophe Verholle (44) uit Roeselare The Voice van Vlaanderen. Het leverde hem 25.000 euro op en een platencontract. Lucas Geldof uit Oostkamp strandde net voor de eindmeet. Beide zangers hebben ambitieuze plannen.

Vooraf had hij naar eigen zeggen getekend om de blind audition van het VTM-programma The Voice van Vlaanderen te overleven, maar de Roeselaarse Christophe Verholle won uiteindelijk de talentenwedstrijd. Hij werd begeleid door zangeres Laura Tesoro, die tien jaar eerder diezelfde wedstrijd net niet won. In haar team zat ook nog Lucas Geldof uit Oostkamp. De jonge snaak ontpopte zich al snel als een talentvol tieneridool. Ook hij mocht aantreden in de finale, maar schopte het net niet tot de laatste twee. Dat betekent evenwel niet dat Lucas bij de pakken bleef zitten. In november pakte hij uit met een eigen single Dancing in the night, die hij zelf financierde.

Iets vlotter ging het bij Christophe, die niet alleen 25.000 euro kreeg, maar ook de kans om met een eigen single uit te pakken. Here To Stay was de niet mis te verstane boodschap. Het nummer mocht hij voor het eerst brengen op het podium van Tien Om Te Zien. De man, die beroepshalve op een schoolsecretariaat werkt en frontman is van de band BLAIN, stond het afgelopen jaar op heel wat podia, van het lokale TRAX Festival in Roeselare tot de Radio2 Eregalerij in Oostende. In het najaar mocht hij covers inzingen voor radiozender JOE en ook optreden op het podium van het JOE Christmas House op de Grote Markt van Antwerpen.

(lees verder onder de foto)

Lucas en Christophe, de West-Vlaamse kandidaten van coach Laura Tesoro in de finale van The Voice. © Christophe De Muynck

Ook zijn agenda voor volgend jaar begint al aardig vol te lopen. Uitkijken doet hij alvast naar zijn eerste showcase in Cultuurkapel De Schaduw in Ardooie, half januari, die razendsnel uitverkocht raakte. “Daar breng ik naast mijn nummer ook verschillende covers. Momenteel ben ik aan het schrijven aan nieuw werk, maar wanneer we ermee naar buiten komen, is nog niet bekend. We zijn ook een nieuwe artiestennaam aan het overwegen. 2024 was pittig, ja, maar zo leuk! De combo met mijn job en mijn gezin (Christophe is getrouwd en heeft dochters van 14 en 16, red.) is stevig, maar ik ben heel dankbaar dat ik dit mag doen!” (BVB)

10. Wim Opbrouck opent ‘zijn’ Huis van de West-Vlaming

Wim Opbrouck bedacht een concept dat van het gerestaureerde Provinciaal Hof een open huis maakt. © Joke Couvreur

Op 1 mei gingen de deuren open van het gerestaureerde Provinciaal Hof op de Brugse Markt. Wim Opbrouck gaf het indrukwekkende gebouw een compleet nieuwe invulling en bestemming: het moet voortaan een open huis voor álle West-Vlamingen zijn.

Het gloednieuwe Huis van de West-Vlaming, ondergebracht in het gerestaureerde Provinciaal Hof in Brugge, moet verbinding tot stand brengen. Tussen vroeger en nu, én de toekomst, tussen erfgoed en technologie, tussen jong en oud. Een West-Vlaanderen voor iedereen, divers en inclusief. Het provinciebestuur vroeg Wim Opbrouck om dat idee in een tot de verbeelding sprekend verhaal te gieten, een taak die Wim enthousiast omarmde: hij gooide de deuren van het Provinciaal Hof open voor alles en iedereen. Op donderdag 19 december werd daar al de 500.000ste bezoeker verwelkomd.

In het Provinciaal Hof kun je voortaan vrij in- en uitwandelen. En kunnen bezoekers zich een idee vormen van waar West-Vlaanderen en zijn inwoners voor staan. Je bezoekt er de historische zalen, individueel of met een gids, er wordt ruimte gemaakt voor tijdelijke tentoonstellingen en voor allerlei evenementen. Sinds de opening werden er meer dan 50 evenementen georganiseerd, van lezingen tot congresdiners, van Iedereen Klassiek tot silent disco en het Krikrak Kinderfestival. Maar je kunt er ook de krant lezen bij een koffie, een praatje slaan, of snuisteren in de shop.

Opbrouck ging ook op zoek naar de ziel van de West-Vlaming. Die zoektocht resulteerde in het Hof der Dingen: een verzameling voorwerpen die het leven, wonen, werken en zijn van de West-Vlaming illustreren, objecten met een verhaal, geselecteerd door Wim.

Van zijn eigen Taiwanese accordeon – “er is op zich niets West-Vlaams aan, maar ik heb er zo veel West-Vlaamse liedjes op gespeeld en bij gezongen, dat het instrument intussen belichaamt wat ik voor West-Vlaanderen voel” – over de bokshandschoen van Delfine Persoon tot hoogtechnologische voorwerpen. Opbrouck nam ook de verschillende zalen onder handen en zoekt overal naar inclusie. “Op die manier moet dit een huis worden waar zowat alles mogelijk is”, aldus curator Opbrouck. (NB)

11. Camille staat als jongste solo-artiest ooit in het Sportpaleis

Camille Dhont (23) uit Wevelgem wordt niet voor niets de ‘hardest working woman in showbizz’ genoemd. Begin dit jaar pakte ze uit met haar eigen telenovelle Milo, maar tussen de pittige opnames door bereidde ze zich voor op maar liefst vier opeenvolgende shows in het Sportpaleis.

(lees verder onder de foto)

Camille schreef geschiedenis met vier opeenvolgende shows in het Sportpaleis. © VTM

Nog geen jaar eerder verkocht ze vijf keer de Lotto Arena uit. Met haar Sportpaleisconcerten had ze een uniek record beet: ze was hiermee de jongste Vlaamse solo-artieste ooit die in het Sportpaleis speelde. Veel uitrusten zat er overigens niet in, want in juli en augustus vulde de artieste twaalf keer het Kursaal in Oostende.

Eind november nam ze afscheid van Milo, naar eigen zeggen een van de meest intense projecten die ze ooit heeft gedaan. Er werden maar liefst 300 afleveringen ingeblikt, goed voor 215 draaidagen. Daarna trok ze er even de stekker uit en genoot ze van een welverdiende vakantie, maar volgend voorjaar zet ze haar Magie-tour voort in Antwerpen, Hasselt en Gent. (BVB)

12. Wanneer opluchting een gezicht krijgt

Ruim twee en een half jaar lang hing de stempel van ‘moordenaar’ op het hoofd van Lorine De Witte (53) uit Kortrijk. Het gerecht verdacht haar van mededaderschap aan de moord op haar buurvrouw Caroline Kint, in oktober 2021. Zij zou Athena Man opgehitst hebben om het slachtoffer te lijf te gaan, met dodelijke gevolgen.

(lees verder onder de foto)

Lorine De Witte met haar advocaten. © Stefaan Beel

Meer dan vijf maanden zat Lorine De Witte in voorhechtenis, ook voor het assisenproces in juni moest ze terug de cel in. Een week lang beukten de openbare aanklager, de advocaten van Athena Man en de advocaten van de nabestaanden op haar in. Nagelbijtend incasseerde De Witte de verbale aanvallen in het beschuldigdenbankje.

Wachtend tot haar advocaten – Filip De Reuse en Floor Ameye – het woord zouden krijgen. Met een bevlogen pleidooi slaagden de raadslieden erin om de jury ervan te overtuigen dat Lorine haar beste vriendin, haar moederke, helemaal niet heeft willen doen vermoorden. Dat het de drugs en de drank in het lijf van Athena Man waren die uiteindelijk tot de gruwelijke feiten hebben geleid.

Man kreeg uiteindelijk 17 jaar cel, Lorine De Witte werd vrijgesproken. Een week na de uitspraak droop de opluchting nog van haar gezicht, toen we haar spraken met haar advocaten. “Ik mis Caroline nog elke dag, vergeten ga ik haar nooit.” (LK)

13. Francesco Vanderjeugd kondigt politiek afscheid aan

Hij was ooit de jongste burgemeester van het land die om geen stunt verlegen zat. Een halve marathon lopen zonder voorbereiding, zonder veel kilometers in de benen naar Lourdes op een koersfiets, een suïcidale kerel eigenhandig uit een hoge mast redden: Francesco Vanderjeugd (36) deed het allemaal. Na twaalf jaar als burgemeester donderde Vanderjeugd dit jaar echter keihard van zijn voetstuk.

(lees verder onder de foto)

Een tot tranen toe bewogen Francesco Vanderjeugd kondigde in een filmpje op sociale media zijn afscheid aan. © gf

In juli bracht deze krant aan het licht dat het liberale kopstuk tijdens een verkiezingsevent in juni aan enkele jongeren een zelfgemaakt seksfilmpje had getoond. De burgemeester gaf dat ook onomwonden toe, maar stelde dat dit tot zijn privésfeer behoorde. Uiteindelijk besloot Vanderjeugd echter toch om er de brui aan te geven.

In een emotioneel filmpje op zijn sociale media kondigde hij op 14 juli zijn politieke afscheid aan. “Het feit dat mijn laatste fout onder de media-aandacht kwam, is misschien wel een zegen geweest. Zoniet had dergelijk wansmakelijk gedrag zich naar alle waarschijnlijkheid verder herhaald”, gaf hij toe.

In allerijl zocht en vond Open VLD een nieuwe lijsttrekker in Staden, maar de partij verloor de verkiezingen en belandde op de oppositiebanken. Op 7 januari komt Vanderjeugd voor de rechter. Niet voor het filmpje, maar voor de verdachte vastgoedtransacties die hij in eigen gemeente sloot. (LK)

14. Willem Vermandere neemt afscheid van het podium

Willem Vermandere nam afscheid van het podium. © Christophe De Muynck

De verwarring slaat toe tussen mijn rijmen, muziekskes en vertellementen. Dag schoon volk, stel het wel. Speel en zing maar verder. En ik… blijf lopen langs de strate…

Het afscheidstekstje dat Willem Vermandere (84) de wereld instuurde begin juli liet weinig mensen onberoerd. De troubadour uit Lauwe nam afscheid van het podium op dezelfde manier als hij er decennia lang op stond: met schone woorden en in alle eenvoud. In onze krant staken Wannes Cappelle, Brihang, Wouter Deprez, Wim Opbrouck en Flip Kowlier de lofzang af over de man die het West-Vlaams op de kaart heeft gezet met nummers die niets minder dan erfgoed genoemd mogen worden.

Maar ook op sociale media regende het lofbetuigingen. “Het was inderdaad een stormloop van berichtjes en emoties”, weet Augustijn Vermandere (47), één van zijn kinderen, die vandaag ook zingt in het West-Vlaams en de laatste hand legt aan een nieuwe plaat. “De reden van zijn succes? Goh, hij heeft het zelf altijd omschreven als iets dat hij gewoon doet en waar mensen zich in herkennen. Hij kon dat succes altijd vrij makkelijk loskoppelen. Hij zei steevast dat beeldhouwen en tekenen zijn echte werk was en muziek maken zijn hobby ‘in het weekend’. Meer nog: hij zag beeldhouwen als zijn huwelijk en het podium als zijn minnares. Iets waar hij heel veel passie in stopte, maar het was niet noodzakelijk de essentie van zijn bestaan. Maar zijn iconische nummers zitten echt in ons West-Vlaams DNA.”

(lees verder onder de foto)

Augustijn Vermandere. © PIETER CLICTEUR

Oorspronkelijk zou Willem optreden op Dranouter Festival, waar hij al zeven keer had gestaan. Zijn plaats werd ingevuld door een indrukwekkend muzikaal eerbetoon. “Hij wou er zelf niet bij zijn, omdat hij liever wat weg blijft van al die aandacht. Maar het was heel mooi om te zien hoe hij ook jonge mensen aansprak met zijn muziek. We hebben hem nadien de opnames laten horen, en hij was heel blij met de interpretatie van zijn nummers. ‘Heel mooi’, zei hij. ‘Die nummers mogen niet begraven worden. Nu hebben ze me niet meer nodig, mijn liedjes blijven leven’. En eigenlijk is dat het allermooiste compliment dat je aan een artiest kan geven, dat zijn oeuvre blijft voortbestaan”“, zegt Augustijn. (BVB)

15. Botkanker onderbreekt wielerambities van toptalent Jilke (17)

Jilke Michielsen was onder meer Belgisch kampioen bij de beloften. © Davy Coghe

Jilke Michielsen (17) werd in 2022 Belgisch kampioen wielrennen bij de nieuwelingen, later won ze ook het BK tijdrijden, en bewees daarmee haar ontluikende wielertalent. De nationale ploeg toonde interesse in haar prestaties.

Maar onderzoek naar de oorzaak van haar acute rugpijn in september 2023 toonde een Ewing-sarcoom of kwaadaardige tumor op haar bekken aan. De diagnose was een donderslag bij heldere hemel. Maar veel tijd om het dramatische nieuws te laten bezinken, kreeg ze niet. Haar behandeling werd meteen opgestart. Het voorbije jaar doorliep ze 14 chemokuren en 33 bestralingen. Sinds juli traint ze weer.

Lees hier het uitgebreide interview met Jilke Michielsen.

16. Dronken doodrijder maait jong gezin van de weg

Janick, zijn partner Janice en hun dochtertje Maithe hadden geen schijn van kans toen ze aangereden werden door Jurgen L. © gf

Bij een nachtelijk verkeersongeval vallen in de nacht van 10 op 11 augustus drie doden. Vader Janick, zijn partner Janice en hun dochtertje Maithe (8) reden op de E403, onderweg naar hun woning in Handzame bij Kortemark. Ter hoogte van Ruddervoorde (Oostkamp) werden ze aangereden door de zware Mercedes van schrijnwerker Jürgen L., die onder invloed reed.

De klap was hevig. Voor het gezinnetje kon geen hulp meer baten, zij stierven ter plaatse. Jürgen L. bleek na onderzoek niet aan zijn proefstuk toe te zijn. De man was al ettelijke keren veroordeeld door de politierechtbank – ook voor intoxicatie achter het stuur – maar het rijverbod dat de politierechter hem had opgelegd, was hem nooit betekend. Wiens fout dat was, is nog steeds niet opgehelderd. Het verandert ook niets aan de bijzonder zware tol van het ongeval.

(lees verder onder de foto)

Jurgen L. met zijn advocaat Walter Van Steenbrugge. © AFr

Die tol lag afgelopen jaar wel net iets lager dan in 2023, voor wat het waard is. In 2023 vielen nog 65 verkeersdoden bij in totaal 58 ongevallen. Dit jaar waren dat ‘slechts’ 56 mensen bij in totaal 49 ongevallen op West-Vlaamse wegen. De trend is dus hoopgevend, al is elk dodelijk ongeval er natuurlijk een te veel.

Het ongeval waarbij het gezin uit Handzame om het leven kwam, krijgt wellicht in 2025 nog een staartje voor de rechtbank. (LK)

17. Kernkabinet Vlaamse regering kleurt West-Vlaams

Het kernkabinet van de Vlaamse regering telt twee West-Vlaamse vice-minister-presidenten. © BELGA

Habemus Gubernationem Flandricam. Stond Bart De Wever aan het hoofd van de nieuwe Vlaamse regering, dan hadden we deze Latijnse zinsnede ongetwijfeld horen weerklinken. De nieuwe ploeg die Vlaanderen door stabiele politieke wateren moet leiden, heeft echter een forse West-Vlaamse toets.

Melissa Depraetere (32), leading lady van Vooruit, mag zich minister van Wonen, Energie en Klimaat, Toerisme en Jeugd noemen, CD&V-routinier Hilde Crevits (57) is minister van Integratie en inburgering, Bestuurszaken, Sociale Economie en Binnenlands Bestuur.

Kers op de taart: beide dames zijn onder leiding van Vlaams minister-president Matthias Diependaele (N-VA) ook nog eens vice-minister-president. Het kernkabinet is meer dan ooit van oes. (PVH)

18. Dumarey opnieuw burgemeester… of toch niet?

Anthony Dumarey (centraal) viert zijn verkiezingsoverwinning in Oudenburg. © LIN

In juli kondigde Anthony Dumarey, die in 2023 nog een stap opzij zette als burgemeester na een vernietigend rapport van Audit Vlaanderen over mogelijke belangenvermenging en schending van het beroepsgeheim, plots aan dat hij opnieuw de lijst van zijn partij Voor Oudenburg zou trekken.

Romina Vanhooren, die hem na zijn exit had opgevolgd, moest genoegen nemen met de tweede plaats. De twee voerden allebei een burgemeesterscampagne, wat de partij uiteindelijk geen windeieren legde. Voor Oudenburg won de verkiezingen, Dumarey haalde de meeste voorkeursstemmen en heroverde zo de sjerp. De ontlading op zondag 13 oktober was groot, maar het venijn zat in de staart. Een week na zijn overwinning raakte de inhoud van het auditrapport bekend.

Uit de doorlichting blijkt dat Dumarey, die naast politicus ook zaakvoerder is van immokantoor Residentie Vastgoed, zich mogelijk schuldig maakte aan belangenneming en schending van het beroepsgeheim. Volgens het verslag deed hij dat structureel en jarenlang. Of Dumarey nu ook effectief volwaardig burgemeester kan worden – ondanks het lopende gerechtelijke onderzoek – hangt af van minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits (CD&V). (LK)

19. Pauline (25) is de jongste burgemeester van het land

Anzegem heeft sinds kort de jongste burgemeester van het land: Pauline Van Marcke (25). Een jaar na het plotse overlijden van haar vader Claude, de tot dan bijzonder populaire burgemeester van Anzegem, besloot ze zich verkiesbaar te stellen. “Deels uit eerbetoon aan hem, maar ook uit nieuwsgierigheid naar hoe het er dan wel aan toe gaat in de politiek.” Anzegem bedacht haar met 2.039 stemmen.

(lees verder onder de foto)

Pauline Van Marcke, de jongste burgemeester van het land. © JOKE COUVREUR

Pauline wil op een vernieuwende en hedendaagse manier besturen én Anzegem op de kaart zetten, een betrachting die ook haar vader nastreefde. Landelijke gemeenten worden volgens haar al te gemakkelijk als ‘conservatief’ weggezet. Voluit kiezen voor een jonge, gedreven vrouw is daar volgens haar een afdoend antwoord op. “En we zijn dan wel Gent of Kortrijk niet, maar we zijn een mooie gemeente, met een gevarieerd landschap, en mogen die troeven gerust nog wat meer uitspelen.”

Vrienden omschrijven haar als iemand die ze zagen groeien van actieve studente naar vrouw van de wereld: “Ze is een mooie combinatie van speels en heel wijs in het leven staan.” (NB)

20. Hoe het cordon sanitaire eerst wel, dan weer niet en uiteindelijk toch wel sneuvelde

In Izegem werd op 26 oktober politieke geschiedenis geschreven: het cordon sanitaire ging er voor het eerst in onze provincie op de schop. Toch voor even, want na protest en bedreigingen blies de lokale lijst STIP+ de coalitie alsnog af. Exact een maand later was er dan toch een akkoord met Vlaams Belang.

26 oktober. Stadspartij STIP+ laat weten in zee te gaan met Vlaams Belang en zo een nipte meerderheid te vormen in Izegem. Speciaal daarvoor ondertekenen de Vlaams Belangers zelfs een ethisch charter dat aan de partijtop niet warm onthaald wordt.

(lees verder onder de foto)

Het doorbreken van het cordon sanitaire leidde tot protest in Izegem. © BELGA

Er volgt een eerste (linkse) betoging en vermeende bedreigingen zorgen ervoor dat het kartel wordt afgeblazen. Dat leidt tot een nieuwe, dit keer rechtse betoging van aanhangers van Vlaams Belang. Maar… de voordrachtsakte tussen beide partijen is ondertekend. Het nieuwe kiesdecreet stipuleert dat er nu geen tweede mag ingediend worden door een van beide partijen en STIP+ is sowieso nodig om tot een meerderheid te komen.

Wat volgt, is een impasse. Die wordt doorbroken eens Vlaams Belang het initiatiefrecht krijgt. Op 26 november, exact een maand nadat het cordon sanitaire al een eerste keer werd doorbroken, komt het eerdere akkoord met STIP+ weer boven. Het wordt zelfs letterlijk uit de papieremmer gevist en plat gestreken. STIP+ mag naast de burgemeester ook vier schepenen leveren, Vlaams Belang heeft voor het eerst twee schepenen in West-Vlaanderen.

21. Kristof wint de verkiezingen in Waregem, maar verliest zijn vrouw

Charlotte Devos en Kristof Chanterie. © gf

Op woensdag 6 november verloor Charlotte Devos een loodzware, maar moedige strijd tegen een bijzonder agressieve hersentumor. De mama van twee jonge dochters overleed thuis in Waregem, omringd door haar warme gezin. Ze werd amper 39 jaar.

Haar echtgenoot Kristof Chanterie won drie weken eerder de gemeenteraadsverkiezingen in zijn stad en is intussen aangesteld als de nieuwe burgemeester van Waregem.

Lees hier het uitgebreide interview met Kristof Chanterie.

22. Rik Verheye is de nieuwe West-Vlaams Ambassadeur

Hij was de gedoodverfde favoriet, en uiteindelijk kaapte hij ook de titel weg. Acteur en televisiemaker Rik Verheye (37), met roots in Knokke-Heist, werd unaniem verkozen tot West-Vlaams Ambassadeur. Verheye heeft een heus boerenjaar achter de rug, met niet alleen een succesvol vervolg op de reeks Nonkels, maar ook een ijzersterk seizoen van Sporting Hasselt, de voetbalclub waarvan hij covoorzitter is.

(lees verder onder de foto)

Rik Verheye, Daenens en De Katrol werden gehuldigd als West-Vlaams Ambassadeurs. © Davy Coghe

Eén van zijn ambities als kersvers West-Vlaams Ambassadeur is een week lang de rol overnemen van de hoofdredacteur van De Krant van West-Vlaanderen, in navolging van vorige Ambassadeurs zoals Wim Opbrouck, Dominique Persoone en Maaike Cafmeyer.

Tijdens de uitreiking van de West-Vlaams Ambassadeur werden er nog meer prijzen uitgedeeld. Het Brugse bedrijf Daenens, dat met 17.000 medewerkers de grootste werkgever is in de dienstensector, kreeg de titel Ambassadeur voor Bedrijvig West-Vlaanderen. De Oostendse vzw De Katrol, die ondersteuning biedt aan mensen in armoede, mag zich Ambassadeur voor Warm West-Vlaanderen noemen. (BVB)

23. Buschauffeur Jerko verijdelt treinramp

Een Lijnbus werd compleet vernield door de aanrijding met een trein in Veldegem. © JVM

Op vrijdagmorgen 29 november werd aan de spooroverweg in Veldegem, een deelgemeente van Zedelgem, een ramp met dodelijke gevolgen nipt vermeden, toen een bus van De Lijn op de sporen stil viel. Dat er geen doden vielen, is te danken aan Jerko Tipuric (64), voormalig professioneel voetbaltrainer bij onder meer Cercle Brugge. Hij bleef koelbloedig en slaagde erin alle zestien schoolkinderen van de bus te evacueren voordat die even later door een trein werd geramd.

(lees verder onder de foto)

Jerko Tipuric met Gerda, de oma van één van de schoolkinderen op de bus. © Tom Brinckman

Een van de schoolkinderen op de bus was de 16-jarige Yonander Rombaux, zoon van comedian Kevin Rombaux, ook bekend als De Mugge van Brugge, en kleinzoon van Gerda Van de Cappelle. Zij hielden eraan de redder van hun zoon en kleinzoon persoonlijk te bedanken. “Meneer Tipuric is voor mij niets minder dan een held. Door zijn ingrijpen is mijn kleinkind, dat ik zo graag zie, er nog. Zeker nu de feestdagen eraan komen, is dat heel belangrijk, het besef dat ik hem met kerst en nieuw nog in de armen zal kunnen sluiten”, zei Gerda. (NB)

24. Warmste Week zet Brugge weer in vuur en vlam

Een afgeladen Zand in Brugge voor het optreden van Pommelien tijdens de openingsavond van De Warmste Week. © VRT

Na de indrukwekkende editie van 2023 was Brugge dit eindejaar opnieuw thuisbasis voor De Warmste Week, de jaarlijkse solidariteitsactie van VRT. De presentatoren van MNM en Studio Brussel trapten de week op woensdag 18 december af.

Waarna Fien Germijns en co vanuit het Warmste Huis op ‘t Zand zeven dagen lang non-stop luisterden naar actievoerders en verzoekplaten draaiden. Elke avond werd afgesloten met De Warmste Concerten door onder meer Pommelien Thijs, Natalia, Regi, Brihang, Bart Peeters en Oscar and The Wolf, waarvoor Brugge opnieuw tot 15.000 muziekliefhebbers per avond verwachtte.

VRT zamelde met deze actie fondsen in voor 276 projecten tegen eenzaamheid, dit jaar het thema van De Warmste Week. En dat onderwerp bleek heel wat mensen nauw aan het hart te liggen. Duizenden mensen registreerden zich om een inzamelactie te organiseren. West-Vlaanderen stak daar eind november al met meer dan 2.000 acties met kop en schouders bovenuit als de Warmste Provincie. (NB)