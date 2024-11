Nieuwe burgemeester van Waregem Kristof Chanterie verliest zijn vrouw Charlotte (39) aan kanker

De vrouw van de nieuwe burgemeester van Waregem Kristof Chanterie, Charlotte Devos (39), is overleden. Begin 2022 werd een agressieve hersentumor ontdekt.

In april 2012 stapte Chanterie in het huwelijksbootje met Charlotte Devos. Het echtpaar heeft twee dochters, Aude (11) en Sophia (10). Begin 2022 kreeg het gezin hard nieuws te verwerken, toen bij Charlotte (39) een agressieve hersentumor werd ontdekt. “We vechten er al 2,5 jaar tegen”, zucht Kristof. “Charlotte werd intussen al vier keer geopereerd en onderging verschillende behandelingen.”

Ook in de aanloop naar en de dagen na de verkiezingen zorgen de gezondheidsproblemen van zijn vrouw ervoor dat hij tussen euforie en tristesse balanceerde. “De campagne liep goed, maar daar ondervond ik weinig stress van. Net als zondag had ik de voorbije maanden vooral stress door de gezondheidsproblemen van mijn vrouw Charlotte. Het is moeilijk om 100 procent gelukkig te zijn.”

Zijn vrouw en kinderen steunden hem vol om in 2024 als lijsttrekker naar de kiezer te trekken. “Charlotte wou dat ik ervoor zou gaan. Maar het was zoeken naar een evenwicht. Maar ik voerde minder campagne dan gepland, ik wou vaker thuis zijn, zeker ‘s avonds. Sinds begin september gaat het opnieuw een stuk minder met haar. De laatste scan was niet goed. De medicatie wordt aangepast en we bekijken het dag per dag. We koesteren hoop, maar beseffen de ernst van de situatie. Het is hopen op een mirakel, maar die bestaan.”

Woensdagochtend raakte bekend dat Charlotte Devos overleden is op 39-jarige leeftijd.