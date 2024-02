Haven van Zeebrugge lijdt 50 miljoen euro verlies door blokkades van boze boeren: “Dit is niet voor herhaling vatbaar”

50 miljoen euro. Zoveel economische schade heeft de actie van de boeren de Zeebrugse haven gekost. Drie dagen lang hebben ze de vier toegangswegen tot Port of Antwerp-Bruges geblokkeerd. “Dit is niet voor herhaling vatbaar”, zegt Dieter Coussée van Apzi-Voka West-Vlaanderen, die de belangen van 160 bedrijven in de haven behartigt.

Al sinds zaterdagnamiddag – een dagje eerder dan verwacht – waren de 2.000 gestrande vrachtwagens in Zeebrugge, Lissewege en Brugge van de weg. Met de N31 als triagecentrum slaagde de Brugse lokale politie erin de trucks, die door het boerenprotest drie dagen op de pechstroken stonden, naar de juiste haventerminals te begeleiden. Alleen op de Brexitparking aan de Koffieweg en op de luchthaven van Oostende moesten enkele bestuurders het weekend overbruggen.

Extra personeel

Marc Adriansens, voorzitter van Apzi en managing director van International Car Operators (ICO), heeft de toestand op de terminals zich ook in het weekend genormaliseerd: “Gelukkig mochten de havenarbeiders door van de boeren, zodat ze konden blijven werken op de kaaien. Van zodra de blokkades door de landbouwers opgeheven werden, hebben we meteen alle gates geopend en extra personeel laten aanrukken.”

“Bij ICO is er enkel nog exportlading tekort, maar er is een schip onderweg. Er is een dagje vertraging. Laat ons hopen dat dit zich niet herhaalt. Het is jammer dat er voor een geschil met de overheid een haven geblokkeerd wordt.”

Reputatieschade

Lennaert Verstappen, woordvoerder van Port of Antwerp-Bruges, bevestigt dat sommige bedrijven wat achterstand opgelopen hebben: “Maar de operationele vertraging werd snel weggewerkt. Hoe groot de economische schade is, dat valt moeilijk te becijferen.”

“Je hebt directe en indirecte kosten. Daarnaast is er reputatieschade voor de haven. Sommige havenbedrijven hebben een hele keten van toeleveringsbedrijven achter hun economische activiteiten. Operationeel moeten we lessen trekken uit de blokkade. Ik hoop dat ze zich niet herhaalt, maar we moeten hiertegen gewapend zijn.”

Geen toegevoegde waarde

Dieter Coussée, regioverantwoordelijke voor Voka, heeft wel berekeningen gemaakt: “Drie dagen blokkade betekent 50 miljoen euro schade voor de Zeebrugse haven. De kostprijs van een vrachtwagen is 100 euro per uur. Reken maar zelf uit wat dit betekent voor 2.000 trucks die drie dagen stil lagen. Daarbovenop heeft de haven in die periode geen toegevoegde waarde kunnen creëren.”

“Uit de jaarcijfers van de Nationale Bank blijkt dat Zeebrugge per dag 10 miljoen euro aan toegevoegde waarde genereert. Welnu, het was drie dagen lang muisstil in de haven. Dat was akelig, ik heb het aan den lijve ervaren in de kantoren van Apzi”, aldus Dieter Coussée.

Levensmiddelen

“Zo’n blokkade is echt niet voor herhaling vatbaar. Ik begrijp niet waarom de boeren een logistieke haven als Zeebrugge viseerden. Daardoor konden hun eigen producten – levensmiddelen – niet naar het Verenigd Koninkrijk of Scandinavië geëxporteerd worden. De landbouwers wilden de industrie treffen, maar Zeebrugge is geen industriële haven. Hun eigen West-Vlaamse hoeveproducten bleven door die acties geblokkeerd in de haven.”

“Comeos, de federatie voor handel en diensten, dreigde vorige week al met gerechtelijke acties tegen de boeren. Wij hopen dat het overleg met de regeringen iets oplevert en er geen nieuwe protestacties meer komen, zodat de havenbedrijven ook niet moeten dreigen met dwangschriften. De haven kan zich niet opnieuw een miljoenenverlies veroorloven”, aldus Dieter Coussée.