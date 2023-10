Camille lanceert vierde Sportpaleisconcert: Jongste artiest ooit om vier soloconcerten na elkaar te spelen

De West-Vlaamse popster Camille Dhont (22) lanceerde donderdag 26 oktober een vierde concert in het Sportpaleis. Daarmee zal Camille de eerst artieste ooit zijn, zowel nationaal als internationaal, die het het Sportpaleis vier keer op een rij vult als solo-artieste. Het extra optreden zal doorgaan op zondag 5 mei om 10 uur ‘s ochtends al.

Begin mei kondigde Camille Dhont uit Wevelgem haar allereerste optreden aan in het Sportpaleis. En al vlug bleef het niet bij een concert en kwamen er zelfs twee extra bij. Na haar shows op zaterdag 4 mei 2024 om 14 en om 18 uur en zondag 5 mei om 14 uur komt er nog een vierde optreden bij op zondag 5 mei om 10 uur.

“Dit is niet normaal! Oh my god, ik kan het niet geloven. Ik besef het nog niet goed dat ik hier volgend jaar ga staan, dat is echt zot”, zei Camille, die gisteren voor de gelegenheid langsging in het sportpaleis



Jongste artieste ooit

Camille verbreekt allerlei records als jonge soloartieste. In 2022 stond ze maar liefst 5 keer in een uitverkochte Lotto Arena en het afgelopen jaar trok ze Vlaanderen door met haar SOS-tour – waaronder ook 25 uitverkochte shows. En nu voegt ze nog het Sportpaleis toe aan haar palmares. In 2024 zal ze maar liefst vier shows spelen in de grootste concertzaal in Antwerpen. Daarmee is Camille de jongste artieste ooit, zowel van België als wereldwijd, die solo vier keer op een rij in het Sportpaleis zal optreden.

Daarnaast is Camille nog druk bezig met de opnames van de nieuwste VTM-telenovelle, waar ze de hoofdrol in zal spelen. De naam van de serie ‘Milo’ is gebaseerd op de bijnaam, die Camille vroeger kreeg op school.