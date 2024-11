Niet voor gevoelige kijkers! Bekijk het moment dat bus van De Lijn wordt gegrepen door trein: chauffeur en ex-Cercle-trainer kan net op tijd alle passagiers in veiligheid brengen

Vrijdagochtend is op de spoorwegovergang in Veldegem een bus van De Lijn gegrepen door een trein. Luttele seconden ervoor kon de alerte buschauffeur – ex-Cercle Brugge-trainer Jerko Tipuric – alle inzittenden, voornamelijk schoolkinderen, laten uitstappen. “Hier is een ramp vermeden”, zegt de Zedelgemse burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-Nieuw).

Het incident deed zich vrijdag kort na 7 uur voor in de Koning Albertstraat in Veldegem, een deelgemeente van Zedelgem. Een bus van De Lijn is op de overweg in panne gevallen. Toen de bestuurder de ernst van de situatie besefte, droeg hij alle reizigers, 14 jonge reizigers, onmiddellijk op om de bus te verlaten. Even later werd de lege bus geramd door een trein. De beelden hieronder zijn niet geschikt voor gevoelige kijkers.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De klap was enorm. Een deel van de bus kwam tegen een woonhuis terecht. Het achterste deel van de bus zat vast onder de trein. De trein stopte 100 meter verder. Op de trein raakte één iemand gewond.

De chauffeur van de bus was de 64-jarige Jerko Tipuric , ex-voetballer van Cercle Brugge en Beerschot en voormalig trainer van Cercle en Antwerpen.

Ramp vermeden

De Lijn prijst de snelle reactie van de chauffeur, die een ramp vermeden heeft. “Gelukkig had hij de tegenwoordigheid van geest om niet te twijfelen en eerst aan de veiligheid te denken”, aldus woordvoerder Frederik Wittock. De oorzaak van de panne is voorlopig nog onbekend.

Ook Infrabel bevestigt dat de buschauffeur gelukkig heel alert reageerde door alle reizigers te evacueren. De aanrijding gebeurde uiteindelijk pas een kleine vier minuten na de panne. Het gratis noodnummer 1711 werd pas heel laat verwittigd, waardoor er geen tijd meer was om het treinverkeer stil te leggen. “De treinbestuurder heeft nog een noodremming uitgevoerd, maar kon een aanrijding niet meer vermijden”, aldus Thomas Baeken.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Ook de Zedelgemse burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-Nieuw) heeft niets dan lovende woorden voor de alerte buschauffeur. “Die man heeft een ramp vermeden. Toen de bus door een defect stilviel op de spoorwegovergang, heeft hij meteen alle inzittenden geëvacueerd. Kort daarna is de trein dan op de bus gebotst aan grote snelheid. Ik mag er niet aan denken wat er zou gebeurd zijn mocht er iemand op die bus gezeten hebben. Zeker als je de enorme ravage hier bekijkt. Ik heb de chauffeur nog niet kunnen spreken maar je mag er zeker van zijn dat we vanuit de gemeente wel iets zullen doen voor hem”, zegt Vermeulen.

Treinverkeer onderbroken

Naar aanleiding van het ongeval roept Infrabel op om steeds 1711 te bellen bij noodsituaties aan een overweg. De noodzakelijke informatie, zoals de locatie van de overweg, staat steeds op een sticker op de overwegpalen. Daarnaast benadrukt Infrabel dat het belangrijk is om na het bekijken van die info steeds op een veilige afstand te staan. In Veldegem bleven de reizigers wel vrij dicht in de buurt van de overweg. “Gelukkig werd de bus naar de andere kant weggekatapulteerd en werd er niemand geraakt door de brokstukken.”

Door de aanrijding ligt het treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde helemaal stil. De NMBS zal op het traject vervangbussen inleggen. Het is nog niet duidelijk hoe lang de hinder zal aanhouden, maar volgens Infrabel zal het treinverkeer wellicht pas maandag opnieuw kunnen opstarten. Die prognose is nog voorlopig, want de infrastructuur moet nog geïnspecteerd worden. Door de klap is de trein ontspoord, wat schade veroorzaakte aan de infrastructuur.

Op de trein zaten vrijdagochtend twintig reizigers. Twee mensen werden overgebracht naar het ziekenhuis, maar liepen geen zware verwondingen op. De andere reizigers werden met taxibusjes naar hun bestemming gebracht. Door de aanrijding ligt het treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde helemaal stil. De NMBS zal op het traject vervangbussen inleggen. “Vandaag zal er zeker geen treinverkeer meer mogelijk zijn”, aldus woordvoerder Bart Crols.

Ondertussen werd de bus getakeld. De overweg werd gesloten en er is een omleiding voorzien.

© HV

© JVM

© JVM

© JVM

© JVM

© JVM

© JVM

© JVM

© JVM

© JVM

© JVM

© JVM

© JVM