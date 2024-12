Emotionele Niels Destadsbader blikt terug op moeilijk jaar in ‘Het Conclaaf van 2024’: “Ik had het gevoel dat ik niets meer goed kon doen”

Na het succes van ‘Het Conclaaf’, waarbij Eric Goens de politieke kopstukken samenbracht in een kasteel, herhaalt de televisiemaker hetzelfde met enkele figuren uit de media- en sportwereld. Zo komen Marc Coucke, Nina Derwael, William Boeva en Cathérine Moerkerke langs voor een terugblik op 2024. Zij krijgen meteen een pittig interview voorgeschoteld vanuit de biechtkamer, waar Niels Destadsbader langskomt.

Het gaat al snel over het pittige jaar dat hij achter de rug heeft, met onder meer zijn loft die afbrandde afgelopen voorjaar. Al was het ook geen geheim dat hij online flink wat te verduren had gekregen, niet in het minst uit de hoek van de media.

“Eigenlijk was het daarvoor al heel moeilijk, moet ik zeggen”, aldus Niels, die doelde op de vele meningen die er geschreven werden sinds zijn overstap van VTM naar VRT. “Dat heeft mij wel geraakt, en ook wel veranderd, denk ik. Het ergste dat ze hebben geschreven? Heb je efkes? Wat er mij erg heeft geraakt, is dat ze schreven dat er meer dan 30 mensen ontslagen werden bij VRT om mijn loon te betalen. Omdat mensen dat op een of andere manieren geloven.”

Al die tijd zweeg hij. “Als je verdrietig of boos bent, dan zeg je ook heel vaak dingen waar je misschien later spijt van krijgt. En het ding was ook, ik heb bewust gezwegen omdat ik dacht dat het wel zou voorbij waaien. Maar misschien is dat net de reden geweest dat ze maar bleven op mijn kop kakken, dat kan ook.”

“Op een bepaald moment heb je ook het gevoel dat je niks meer goed kunt doen”, bekent Niels. © VTM

“Op een bepaald moment heb je ook het gevoel dat je niks meer goed kunt doen. Ik ben ook niet voor niets een jaar gestopt met muziek maken. Ik had er ook geen plezier meer in. Elke ochtend checkte ik eerst wat ze nu weer hadden geschreven. Ik zag op den duur ook alleen maar mensen die lelijke dingen over mij aan het zeggen waren. Dus ik stond daar niet meer graag. Er kwam ook niets meer uit. Je wil de personen die beslissen om je kapot te schrijven, niet onder je vel laten kruipen. Maar ze zitten er al onder.”

“Wat ik vooral niet begrijp: wat heb ik precies verkeerd gedaan? Ik ben gewoon veranderd van werkgever. Ja, ik verdien daar meer. Maar ik denk dat er weinig zijn die veranderen omdat ze minder verdienen. Ik heb op een bepaald moment op het punt gestaan om tegen de VRT te zeggen: laat ons het contract verbreken. Als dit de keerzijde is van de medaille, laat dan maar zo is. Vooral als je het verdriet ziet bij je ouders die erover aangesproken worden.”

“Toen mijn huis afbrandde, heeft er een journalist geschreven dat het ook niet zo heel erg was, omdat ik toch genoeg bij de VRT verdiende. Maar het gaat over het feit dat je je huis kwijt bent. Alles wat je lief is, de herinneringen aan mijn maat die gestorven is… Ik hoop dat het nooit gebeurt met hen.”

De emotionele getuigenis raakte ook de gasten in Het Conclaaf. Comedian Boeva vatte het misschien nog het beste samen: “Dat gaat eens echt faliekant aflopen. Er zijn mensen die zichzelf voor minder iets aandoen.”

Toch blijkt dat hij hoopvol is. “Ik kijk heel erg uit naar 2025, zeker om ook weer op het podium te staan.”