Cordon sanitaire dan toch doorbroken in Izegem: Vlaams Belang en STIP+ gaan met elkaar in zee

Het cordon sanitaire wordt dan toch voor het eerst doorbroken in West-Vlaanderen. Vlaams Belang gaat in Izegem in zee met de lokale lijst STIP+. De partij van huidig burgemeester Bert Maertens (N-VA) belandt zo in de oppositie. In Izegem komt hiermee duidelijkheid na een politieke impasse die anderhalve maand aansleepte.

Nadat eerder het cordon sanitaire al doorbroken was door stadspartij STIP+, maar de stekker uit dat akkoord werd gehaald na ‘bedreigingen’ aan het adres van de STIP+ers, gaat de nieuwe coalitie nu toch door. STIP+ (10) en Vlaams Belang (5) hebben samen een nipte meerderheid van 15 zetels op 29, maar hebben elkaar inhoudelijk gevonden en kwamen ook al een verdeling van de mandaten overeen. Zo wordt ook vermeden dat het schepencollege in de gemeenteraad via een geheime stemming tot stand moest komen. In Izegem gaan zo de twee winnaars samen in zee: STIP+ had het aantal zetels verdubbeld, Vlaams Belang ging van drie naar vijf.

Het cordon doorbreken lag toch moeilijker dan eerst gedacht bij STIP+. Daar hadden ze bij de voorstelling van de lijst al aangegeven met iedereen in zee te willen gaan met wie ze het inhoudelijk konden vinden. Maar uiteindelijk werd na het akkoord met Vlaams Belang heel wat bagger uitgekieperd over de leden van de lijst, die bestaat uit gewezen socialisten, liberalen en onafhankelijken. Daar hebben ze zich bij STIP+ klaarblijkelijk kunnen over heen zetten, na een laatste vergadering maandagavond werd het licht op groen gezet. Sam Weyts (Vlaams Belang) gaat dinsdagnamiddag de akte indienen, om middernacht loopt het initiatiefrecht van Vlaams Belang immers af.

Door het akkoord waarvan een voordrachtsakte bestaat nu toch te bezorgen aan de algemeen directeur, kan de meerderheid na de installatievergadering van maandag 2 december aan de slag.