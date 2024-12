Peter Van Hecke na 24 jaar niet meer verkozen: “Eén stem tekort, maar ik blijf aan politiek doen”

Met 276 stemmen behaalde Peter Van Hecke op de N-VA-lijst net één stem te weinig om verkozen te worden. Voor het eerst in 24 jaar wist hij geen zitje te bemachtigen. “Even werd het me zwart voor de ogen. Maar al gauw draaide ik de knop om en besloot ik om me te blijven inzetten voor N-VA Maldegem”, aldus Peter Van Hecke.

Bijna een kwarteeuw was Peter Van Hecke niet weg te denken uit de Maldegemse politiek. In 2000 kwam hij voor VLD in de OCMW-raad, in 2006 werd hij voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid voor Open VLD, van 2019 tot 2021 was hij schepen voor Open VLD, in 2023 richtte hij de politieke beweging RESPECT op en bij de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober 2024 stond hij op de 26ste plaats van de N-VA-lijst. “Ik was twee dagen ongelukkig en daarna draaide ik de bladzijde om. Ik ben immers van het principe dat alle ongelukkige tijd verloren tijd is. Bovendien heeft elk nadeel op een bepaalde manier ook een voordeel. Zo heb ik nu meer tijd voor mijn schoonmaak- en reinigingsbedrijf Van Hecke Facilities en blijf ik me onverminderd inzetten voor het kermiscomité van ‘t Molentje, Buurtinformatienetwerk Maldegem, Kom op tegen Kanker Maldegem, de Maldegemse Motorrit en vzw België-Canada”, klinkt het.

Thuis bij N-VA Maldegem

Peter Van Hecke stopt niet met politiek. “Ik blijf aan politiek doen”, vertelt Peter. “Ik ben bij N-VA heel goed ontvangen. Er heerst binnen de Maldegemse afdeling dan ook een cultuur van collegialiteit en iedereen heeft er respect voor elkaar. Dat is dan ook de reden waarom ik me kandidaat zal stellen voor de bestuursverkiezingen, die komende februari plaatsvinden. Als ik verkozen word, dan zal ik geen bestuurslid zijn om er zomaar bij te zijn. Ik kijk er nu al naar uit om in 2030 als kandidaat bij N-VA weer op te komen en het samen met de partij zo goed mogelijk te doen. Of ik graag ooit nog eens schepen zou worden? Daar droom ik eigenlijk wel van, want toen ik voor het eerst schepen van Feestelijkheden werd, barstte de coronacrisis los en kon er lange tijd niets georganiseerd worden. Nog eens die functie beoefenen, zou ik heel leuk vinden, want mensen op een positieve manier bij elkaar brengen, is iets wat ik heel graag doe”, besluit Peter enthousiast.