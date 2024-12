Lars Cattrijsse blikt terug op het jaar waarin Batopin overstag ging: hoe het Sas zijn bankautomaat kreeg

Toen ING in 2020 de deuren van zijn filiaal in de Nukkerstraat definitief sloot, verdween ook de laatste bankautomaat op de wijk Sas. Het was voor gemeenteraadslid Lars Cattrijsse het signaal om de kat de bel aan te binden en bij koepelorganisatie Batopin te pleiten voor een alternatief. Een petitie, protestactie en vier jaar later pronkt op het August Plovieplein een nieuwe ATM. “Het bewijs dat de aanhouder wint en een kleine gemeente het pleit kan winnen tegen in dit geval de grootbanken.”

Het verdwijnen van het ING-bankfiliaal op het Sas in februari 2020, net voor corona de kop opstak, was voor veel wijkbewoners het zoveelste bewijs dat stilaan alle leven uit de van origine arbeiderswijk werd gezogen. “Zowat gelijktijdig stak het nieuws dat ook het wassalon aan de Buurtspoorwegstraat zou verdwijnen de kop op (dat gebeurde finaal niet, red.) Je begrijpt dat er heel wat commotie was op de wijk. Plots moest wie graag wat cash op zak had richting Dorp of Duinen nu er geen cashpunt meer was op het Sas”, haalt Lars Cattrijsse, fractieleider voor Vooruit in de gemeenteraad, zich voor de geest.

Cattrijsse trok zijn stoute schoenen aan en contacteerde Batopin (het netwerk van geldautomaten opgericht door de grootbanken KBC, ING, Belfius en BNP Paribas Fortis, red.). “Wat bleek? Batopin had toen net het plan opgevat om alle automaten uit de bankkantoren te halen en te centraliseren op één locatie. Daardoor zouden er zowaar nog meer ATM’s verdwijnen in Bredene! Batopin rekende voor dat één cashpunt binnen vijf kilometer van de woon/werkplaats moest volstaan. Dat centrale cashpunt kwam er in de Kapelstraat, in volle toeristische zone. Daar stond je dan als Sassenaar. Weg automaat op het Sas en nu ook al op het Dorp, waar de ATM van de KBC uit het straatbeeld verdween.”

“Dat was natuurlijk vooral vervelend voor oudere Sassenaars, die geen smartphone hebben en niet vertrouwd zijn met Payconic. Voor een geldautomaat moesten zij dus in de Kapelstraat raken. Niet evident, al zeker voor wie op het openbaar vervoer aangewezen is.”

Acties

Cattrijsse startte daarom eind 2022 een petitie voor een extra geldautomaat op de Saswijk. Die leverde in geen tijd 1.200 handtekeningen op. “Toen het een jaar later nog altijd oorverdovend stil bleef bij Batopin heb ik dan maar een protestactie op het Vande Wegheplein georganiseerd. Met tientallen Sassenaars trotseerden we toen de gietende regen… Een paar maanden later kreeg ik plots een nieuwe woordvoerder van Batopin aan de lijn. ‘Dat ons verzoek niet in dovemansoren was gevallen’ luidde de hoopvolle boodschap.”

“In februari van dit jaar heeft het gemeentebestuur dan eindelijk gesprekken met Batopin over een mogelijke locatie kunnen aanvatten. Twee pistes lagen voor: een kiosk of een automaat op een binnenlocatie. Voor die laatste moest de privémarkt opengaan en was een tussenkomst van de gemeente in de huur vereist. Het is de kiosk hier aan het Plovieplein geworden. Die kon sneller gerealiseerd worden en Bredene moest in dat geval enkel ruimte en nutsleidingen voorzien”, gaat Cattrijsse voort.

Twee automaten

Bijna twee maanden nadat de kiosk met twee automaten in gebruik werd genomen, is het succes ontegensprekelijk. “Zie maar eens, het is hier een af en aan van mensen. De eerste statistieken bewijzen dat ook. Het zal dan ook niet verbazen dat de meeste reacties op de wijk positief zijn. Heel wat Sassenaars spreken me er vandaag nog altijd op aan. Dat doet me natuurlijk plezier. Jammer alleen dat mijn inzet voor deze goede zaak zich niet vertaald heeft in mijn verkiezingsresultaat…”, stelt Cattrijsse bitter vast. “Anderzijds ben ik best trots. Dit was een beetje David tegen Goliath. Het bewijs dat je je als kleine gemeente kunt vastbijten in een moeilijk dossier en je gelijk kunt halen.”

Op de laatste gemeenteraad besliste Bredene de taks op (bank)automaten af te schaffen. “Of dat een toegift was aan de banken? Goh, we hebben niks afgesproken, maar beschouw het toch ergens als een tegemoetkoming. Anderzijds, met enkel nog Batopin-automaten aan het Plovieplein en de Kapelstraat bleven er maar twee meer over. De opbrengst van de taks was verwaarloosbaar geworden…”