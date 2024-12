Hét Torhoutse project van 2024 kreeg met nattigheid af te rekenen: “Drie mooie tuinen vormen oase van groen in centrum van de stad”

Eigenlijk had het project al geruime tijd klaar moeten zijn, maar België Regenland deed de timing in het water vallen. Toch nadert dé realisatie van 2024 in Torhout haar einddatum: het samenvoegen van drie stadstuinen tot één aaneensluitende groene zone, zich uitstrekkend van de Burg tot de Fraeysstraat. “Die drie mooie tuinen vormen een oase van groen in het centrum van de stad”, straalt schepen van Natuur Elsie Desmet.

Na de aankoop van het historische domein ’s Gravenwinkel in het najaar van 2020 drong de heraanleg van de bij de villa horende tuin zich op. Tegelijkertijd was de herinrichting van het naastliggende park de Brouckere voorzien.

“We wilden de bevolking inspraak geven in de plannen, maar met de toen woedende coronapandemie was dat niet vanzelfsprekend”, zegt schepen Desmet. “Mensen samenroepen voor een hoorzitting kon niet. We hebben bijgevolg met invulformulieren gewerkt die de geïnteresseerden in een box konden deponeren.”

Een groene corridor

Eind januari 2022 slaagde de stad erin om het oud financiëngebouw op de Burg te kopen en dat werd voor het tuinenproject een opportuniteit. “We beslisten om het grote, leegstaande gebouw te slopen en er groen van te maken”, aldus Elsie. “Daardoor kregen we plots de mogelijkheid om een derde tuin te creëren, momenteel de Watertuin genoemd, en zo een groene corridor te maken vanaf de Burg tot aan de Fraeysstraat. Of anders gezegd: om de twee bestaande tuinen en de nieuw aan te leggen tuin samen te voegen tot één grote parksite in het centrum van de stad. Een prachtig project voor onze bevolking.”

Pompen of verzuipen

Het stadsbestuur liet gedetailleerde plannen uittekenen en besloot om na het slopen van het oud financiëngebouw eerst de nieuwe Watertuin aan te leggen.

“Daarmee zouden we begin november 2023 starten, maar dat was zonder het slechte weer gerekend”, sakkert Elsie. “Het bleef maar water gieten, zowat de hele winter. De overvloedige regen heeft ons maanden tijd doen verliezen. Echt niet te doen.”

“Overvloedige regen heeft ons maanden tijd doen verliezen”

Uiteindelijk kon de aannemer pas in februari 2024 met de realisatie van de Watertuin starten. En dan nog bleef het vaak pompen of verzuipen. Meermaals werden de werkzaamheden gestaakt.

“De plannen konden dan toch uitgevoerd worden”, aldus de schepen. “We hebben een regenwaterput van 20.000 liter voorzien, net als hangmatten en een grote pergola. Er is ook een wadi gecreëerd, het letterwoord dat staat voor water, afvoer, drainage en infiltratie. Zo’n wadi helpt zowel tegen wateroverlast als droogte. Het water kan in de greppel vastgehouden worden, maar tevens in de grond infiltreren. De kinderen kunnen op stapstenen ravotten en een handpomp bedienen. In de loop van september kon de aanleg afgerond worden.”

Brug van 20 meter lang

“Ook de herinrichting van de tuin ‘s Gravenwinkel werd het voorbije voorjaar gestart”, aldus de schepen. “We hebben onder meer omheen het domein een lagere haag geplaatst, zodat de site vanaf de straatzijde beter te zien is. Die tuin is intussen eveneens afgewerkt, met inbegrip van de installatie van een grote fiets- en voetgangersbrug als verbinding met de tuin de Brouckere. Die brug werd in augustus geplaatst, wat met grote precisie diende te gebeuren. Ze weegt ruim 7 ton en is in totaal 20 meter lang.”

De tuin de Brouckere zou tegen februari heraangelegd moeten zijn. © Johan Sabbe

De brug, die uit twee samen te voegen stukken bestond, werd met nachttransport vanuit het bedrijf Lumet in Verrebroek nabij Beveren naar Torhout gebracht. Verspreid over twee dagen werden de twee delen van het gevaarte nauwkeurig op hun plaats gezet. Dat gebeurde met engelengeduld door drie specialisten van Lumet, centimeter per centimeter. De uiteinden van de brug zweefden na de installatie nog zo’n halve meter boven de grond, maar de tuinaannemer zorgde er de daaropvolgende weken voor dat de nieuwe paden perfect op de brug konden aansluiten.

“De brug is gemaakt uit cortenstaal, dat geleidelijk roest zal worden”, vervolgt Elsie Desmet. “Dat geeft het geheel een mooie aanblik en het metaal een beschermend laagje. Dankzij ledverlichting in de vloer licht de brug ‘s avonds door de gaatjes van verschillende grootte als een soort sterrenwand op. Er zijn twee leuningen aangebracht: een voor mensen met een beperking en een op de hoogte van kinderen.”

Klaar tegen februari

Rest nu nog de afwerking van de tuin de Brouckere. De kant nabij de foyer Bar Provisoir is zo goed als klaar, maar de kant van het evenementenplein nog niet.

“Hopelijk worden we niet opnieuw door de regen gedwarsboomd”, zucht Elsie. “De werknemers van tuinaannemer Vandeputte uit Deerlijk doen keihard hun best om de klus te klaren, maar ze kunnen niet anders dan met de weersomstandigheden rekening te houden. Tegen februari zou alles af moeten zijn. Voor de officiële opening nemen we het zekere voor het onzekere. Die voorzien we pas op zondag 25 mei tijdens het traditionele Feest in ’t Groen. Voor dat feest zullen we trouwens samenwerken met de dienst Cultuur, want de tuinen bevinden zich vlakbij het cultuurcentrum de Brouckere.”

“Ondanks de vertraging door de regenellende ben ik apetrots op dit fantastische project.”