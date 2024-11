Rik Verheye is onze nieuwe West-Vlaams Ambassadeur: “West-Vlaanderen is mijn eerste grote liefde”

Rik Verheye (37) is de nieuwe West-Vlaams Ambassadeur. De bevlogen acteur, televisiemaker en mediafiguur treedt zo in de voetsporen van basketbalicoon Emma Meesseman. “Je kan niet geloven hoe blij ik hiermee ben”, zegt een trotse Rik.

Jay Vleugels in Callboys, Willy Persyn in Nonkels, co-voorzitter van voetbalclub Sporting Hasselt en vanaf nu ook West-Vlaams Ambassadeur. Rik Verheye, die op 24 december zijn 38ste verjaardag mag vieren, is preus lik fjirtig dat hij deze prestigieuze titel aan zijn cv kan toevoegen.

De geboren en getogen Knokkenaar veroverde de voorbije jaren stormenderhand ons televisiescherm en reeg de topreeksen met een haast vanzelfsprekend lijkend gemak aan elkaar. Dat hij zich nu een jaar lang West-Vlaams Ambassadeur mag noemen, mag dan ook geen verrassing zijn. Het was een apetrotse Verheye die woensdagavond op het podium van het Fabriekspand in Roeselare de trofee in ontvangst mocht nemen.

“Je kan niet geloven hoe blij ik hiermee ben”, glundert hij. “Ik hou zielsveel van deze provincie. Elke keer ik West-Vlaanderen binnenrijd, en ik zie dat bord dat al een paar keer is aangetikt door een buitenlandse camion, dan voel ik weer die kriebels in mijn buik, zoals bij een eerste verliefdheid. Ik kom hier letterlijk en figuurlijk thuis. Zelfs het grondplan van West-Vlaanderen is mooi. Dat zou nog een mooie tattoo kunnen zijn. Zie, die titel begint al zotte dingen met mij te doen.” (lacht)

Deuredoen

Met ook kleppers als zevenvoudig paralympisch kampioene Michèle George, radiomaker Manu Van Acker, ultrasporter Matthieu Bonne, influencer Anastasya Chernook en wetenschapper Hetty Helsmoortel maakte de West-Vlaamse crème de la crème kans op de titel, maar de duizenden stemmers én de vakjury kozen dus voor Rik Verheye. “Rik is een bijzonder mooie Ambassadeur”, zegt juryvoorzitter Michel D’Hooghe. “Bovendien zat de keuze van de jury volledig op dezelfde lijn met die van de West-Vlamingen die massaal hebben gestemd. Rik ádemt West-Vlaanderen in alles wat hij doet. Overal waar hij komt, zal hij zijn liefde voor zijn heimat verkondigen. Hij draagt onze provincie in elke vezel van zijn lijf. Rik is ook gewoon een bijzonder getalenteerd man. Communicatief ijzersterk, iemand die zijn vak door en door kent en continu op zoek is naar nieuwe uitdagingen. Deuredoen, zoals het een echte West-Vlaming betaamt.”

Rik Verheye als Willy Persyn in ‘Nonkels’. © Play4

Ook Thijs Naeyaert, algemeen directeur van De Krant van West-Vlaanderen, is in de wolken met de nieuwbakken West-Vlaams Ambassadeur. “Rik belichaamt West-Vlaanderen compleet. Overal waar hij komt, draagt hij onze blijde boodschap uit. Hij was al een officieuze ambassadeur van onze provincie, nu is hij dat ook officieel.”

Nog Ambassadeurs

Het was al voor de zevende keer dat de Krant van West-Vlaanderen samen met Radio2 West-Vlaanderen, Focus&WTV en de Provincie West-Vlaanderen op zoek ging naar West-Vlamingen die onze provincie met hart en ziel vertegenwoordigen en op een uitzonderlijke manier op de kaart zetten. De voorbije jaren was die eer weggelegd voor Wim Lybaert, Dominique Persoone, Niels Destadsbader, het duo Wim Opbrouck en Saghine Lampaert, Maaike Cafmeyer en Emma Meesseman.