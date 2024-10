Cordon sanitaire breekt dan toch niet in West-Vlaanderen: Izegemse lijst STIP+ blaast coalitie met Vlaams Belang op na bedreigingen

Het cordon sanitaire werd zaterdag doorbroken in Izegem, maar een dag later trekt lijsttrekker van STIP+ en burgemeester in spe Kurt Grymonprez de stekker uit de coalitie met Vlaams Belang. “Onze mensen worden bedreigd. Onder meer op professioneel vlak.” Maandagavond gaat het initiatiefrecht in principe over naar N-VA. Maar het lijkt er steeds meer op dat Izegem in een politieke impasse aan het geraken is. Want STIP+ blijft incontournable als het op het vormen van een coalitie aankomt.

Het was groot nationaal nieuws zaterdag: STIP+, de lijst die de verkiezingen won in Izegem, ging in zee met Vlaams Belang. Die opmerkelijke coalitie kwam er nadat een eerder akkoord tussen STIP+ met CD&V en Vooruit-Groen afgesprongen was. De coalitie werd zaterdag beklonken, maar het doorbreken van het cordon sanitaire werd op gemengde reacties onthaald.

Er kwam openlijk protest. Maar daar bleef het niet bij: de STIP+’ers die meestapten in het verhaal, kregen uiteindelijk de wind helemaal van voor. Bij sommigen leidde dat zelfs tot ‘aanmaningen’ uit professionele hoek om niet mee te stappen in het verhaal, bij een andere mandataris van STIP+ ging het nog een stapje verder en zij voelde zich zelfs fysiek bedreigd.

Niet meer werkbaar vond Kurt Grymonprez en hij besloot uiteindelijk de voordracht niet in te dienen. Het initiatiefrecht gaat nu in principe vanaf maandagavond over naar N-VA. Maar zonder STIP+ of Vlaams Belang kan er nooit een coalitie gevormd in Izegem.

Hieronder de persmededeling die STIP+ zopas verstuurde