De Warmste Week sluit hartverwarmend mooie editie af in schoonheid: 8.790.633 euro opgehaald!

Het zit erop! De Warmste Week in Brugge, dat de afgelopen week duizenden mensen lokte naar ‘t Zand, zamelde maar liefst 8.790.633 euro in voor hun thema ‘Opgroeien zonder zorgen.’

Wat een week was dat in Brugge! De muzikale solidariteitsactie waarbij radiozenders MNM en Studio Brussel de handen in elkaar sloegen kende een vlammende start vorige maandag. De eerste avond mochten ze op ‘t Zand onder meer Pommelien en Bazart verwelkomen, die meteen meer dan 15.000 mensen lokten. De politie en veiligheidsdiensten hielden alles scherp in de gaten, en dat wierp zijn vruchten af. Het aantal incidenten werd tot een minimum herleid.

Avond na avond werd het kot (gelukkig figuurlijk) afgebroken. © Jokko

Ook dag twee was een voltreffer. Zelfs de regen kon de pret niet bederven voor de optredens van onder meer Camille en Clouseau. Maar liefst 22.000 bezoekers waren van de partij. En ook de derde avond, dat met Brihang, ‘t Hof van Commerce en Het Zesde Metaal een straffe West-Vlaamse affiche mocht noteren, was een schot in de roos. Daarbij was er ook een glansrol weggelegd voor de doventolken, alsook voor de jonge Warre, die mee het podium op mocht met Brihang.

De sterren van de afgelopen week: radiopresentatoren Sander Gilis, Sam De Bruyn, Robin Keyaert en Eva De Roo. © Jokko

Maar uiteraard werden er heel wat acties op poten gezet, waarbij je hier al een aantal hartverwarmende verhalen kan lezen. En dat wierp zijn vruchten af. Maar liefst 8.790.633 euro werd er ingezameld. Dat is 3,5 miljoen meer dan vorig jaar. Het hoeft geen betoog dat de presentatoren en de organisatie laaiend enthousiast waren.