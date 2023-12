Politie Brugge hanteert terreurniveau 3 voor De Warmste Week

Ondanks 15.000 toeschouwers op ‘t Zand in Brugge is de veiligheid en het comfort van de bezoekers van De Warmste Week op ‘t Zand maandagavond nooit in gevaar gekomen. We mochten vanop de eerste rij in de geïntegreerde commandopost in het Politiehuis met commissaris Carlo Smits de operaties op het veld mee volgen.

Lien Depoorter, woordvoerder van de Politie Brugge, leidt ons naar de commandopost, waar vier hulpverleningsorganisaties samen De Warmste Week overzien en, indien nodig, agenten, ambulances en bijzonder bijstandsploegen (de Quick Response Teams) op het veld aansturen. In deze crisiscel in het Politiehuis zitten leidinggevenden van de brandweer, de federale gezondheidsdienst, de civiele bescherming en de politie samen, zodat ze snel en gecoördineerd kunnen optreden bij ongevallen en veiligheidsproblemen.

Terreurniveau 3

“Het is niet de eerste keer dat we zo’n geïntegreerde commandopost in werking stellen”, zegt commissaris Carlo Smits, het hoofd van de voetbalcel, die de post aanvoert. “Het gebeurt ook bij risicowedstrijden, bij hevig aanhoudend stormweer en twee jaar geleden toen Brugge het WK wielrennen mocht organiseren. We hebben uiteraard en noodplanning opgesteld. Die voorziet in duizend scenario’s. En toch kan er nog iets onverwachts voorvallen.”

Voor De Warmste Week hanteert de Politie Brugge veiligheidshalve de maatregelen die vereist zijn voor terreurniveau 3. Ook al geldt er dezer dagen in ons land voor kerstmarkten en andere evenementen ‘slechts’ terreurniveau 2. “We nemen geen risico, zetten de toegangwegen af met politiewagens en pitagones. De QRT-teams staan paraat om bijstand te verlenen, bij zware incidenten”, zegt commissaris Carlo Smits.

Vier interventies

Tijdens de eerste dag van De Warmste Week waren er vier interventies nodig op ‘t Zand. “De medische team, die ziekenwagens staan hebben in het Huis van de Mens – het vroeger politiecommissariaat in de Hauwerstraat – waren vlug ter plaatse. Ze moesten zich onder meer ontfermen over iemand in het publiek die onwel geworden was en iemand die zijn voet verstuikt had tijdens het optreden van Coely rond 19 uur.”

“Hoewel het geen erge ongevallen waren, zorgde die eenheid van commando ervoor dat de gewonde mensen snel naar het ziekenhuis konden gevoerd worden. Politie-inspecteurs ter plaatse hielden het verkeer even op, zodat de ambulances in de verboden rijrichting ‘t Zand konden verlaten”, aldus Carlo Smits.

Crowd scan

Was met 15.000 toeschouwers maandag al de piekcapaciteit van ‘t Zand bereikt en zal de politie de komende dagen noodgedwongen muziekliefhebbers moeten weigeren? “Neen”, zegt de politiecommissaris resoluut. Hij wijst op de crowd scan die de lokale politie met de apparatuur van een gespecialiseerde firma uitvoert:

“Er staan op ‘t Zand op heuphoogte kleine, blauwe bakjes die het terrein scannen. Ze sturen eerst op een leeg plein signalen uit. Hoe meer mensen er zijn, hoe zwakker het signaal wordt. Want wij bestaan voor 90 procent uit water en verstoren het signaal. Dit elektronisch meetinstrument combineren we met tellingen door onze agenten op het terrein. Als zij vanop de KBC-toren tien rijen van 35 mensen zien staan, kunnen ze ongeveer inschatten hoeveel personen er in een bepaald deel van ‘t Zand aanwezig zijn.”

Piek?

“Onze noodplanning voorzag initieel, op basis van de vorige editie van De Warmste Week in Hasselt, 0,6 personen per m². Maar die Limburgse locatie was afgesloten, ‘t Zand is een open plein. En je moet er rekening mee houden dat er vlak voor het podium 4 à 5 fans per m² staan. In ons plan wordt bij 3 personen per m² de alarmdrempel overschreden. Maar maandag had je tussen podium en toren slechts gemiddeld 2 personen per m². De 15.000 aanwezigen moet je over de hele avond spreiden, op het piekmoment, tijdens het concert van Pommelien Thijs, had je 11 à 12.000 mensen”, aldus Carlo Smits.

Volgens woordvoerder Lien Depoorter voldoet voorlopig de capaciteit van de randparkings, maar ze roept toch op om zoveel mogelijk het openbaar vervoer te gebruiken: “Maandag om 19.15 uur was de parking ‘t Zand volzet, maar waren er nog 500 plaatsen aan het station. Wat de tijdelijke randparkings betreft, werden vooral de sites van VIVES Hogeschool en de Veemarkt gebruikt, van waar bussen van De Lijn de muziekliefhebbers tot 1 uur van en naar ‘t Zand vervoeren.”

“Het is nu afwachten hoeveel volk opdaagt voor de West-Vlaamse dag – woensdag wordt wellicht de drukste dag van De Warmste Week, met concerten van Het Zesde Metaal, Brihang en ‘t Hof van Commerce. Tenzij de weergoden roet in het eten gooien…”