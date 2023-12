Studio Kontrabas in Ingelmunster klokt af op een totaalbedrag van iets meer dan 234.000 euro in negen edities

Het is voorbij! Zaterdagavond 23 december viel het doek over negen edities van Studio Kontrabas in Ingelmunster. In de voorbije dagen brachten alle acties 25.895,94 euro op. Het totaalbedrag is 234.662,92 euro.

Een dikke 10 op 10 voor sfeer en gezelligheid. De zes (Ward, Bram, Tom, Bert, Pieter-Jan en Kevin, red.) van Ingelmunster hebben het weer geflikt. Ditmaal aan de andere kant van het kanaal toverden ze Hoeve Pattyn in de Touwstraat om tot The Place To Be. De hele dag kwamen enthousiaste mensen langs om het bedrag van hun actie bekend te maken. En dat bedrag tikte langzamerhand aan tot een waanzinnige som. Maar voor het resultaat bekend werd gemaakt, werd de spanning nog een beetje opgedreven.

Om 20.45 uur startte Meermens met het zingen van hun lijflied. Burgemeester Kurt Windels kwam het zestal uitvoerig bedanken voor hun inzet gedurende de voorbije negen edities. Iedere editie steunde men verschillende goede doelen, maar een rode draad hierin was wel de steun aan het Kinderkankerfonds. Voorzitter van het oudercomité van het fonds, Geert Bekaert, kwam dan ook uit de doeken doen waar al dat ingezamelde geld aan werd besteed.

Vreugdedansje

En dan kwam het moment suprême. Het zestal kwam op de voorgrond te staan. Presentator Philippe Verhaest liet Kevin Samyn het totaalbedrag van de negen edities op het scherm projecteren: 234.662,92 euro. Een oorverdovend applaus brak los, evenzeer toen het bedrag van deze editie bekend gemaakt werd, maar liefst 25.895,94 euro. De zes konden beginnen aan een vreugdedansje. Waarop DJ Desperado de muziek luid liet schallen en het feestje nog duurde tot in de late uurtjes.