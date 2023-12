Doventolken halen alles uit de kast op de West-Vlaamse avond van De Warmste Week: “Het gaat zot rap, ja”

Hoewel we ‘vree goe te verstaan zin’ is het zeker voor doven geen overbodige luxe dat er een vertaling is van de West-Vlaamse teksten van Het Zesde Metaal, Brihang en ’t Hof van Commerce. Onder meer doventolk Jasmien Callewier mocht er zich vanavond aan wagen.

‘Zeg ne kjir hoe loat is ‘t?’ Tijd om een tandje bij te steken voor de doventolken die vanavond van de partij waren tijdens De Warmste Week in Brugge. Dominiek Depreitere en Jasmien Callewier mochten vanavond alles uit de kast halen tijdens de optredens van Brihang, Het Zesde Metaal en ’t Hof van Commerce. “Ik kreeg twee weken geleden de vraag”, aldus Jasmien. “En eerlijk, ik heb het wat onderschat, want het is al pittig geweest om dat te vertalen.” Jasmien (38) groeide op in Harelbeke en later in Kortrijk. Vandaag woont ze met haar man, die doof is, en hun drie kinderen in Oostkamp.

“Ik ben oorspronkelijk begonnen met gebarentaal uit interesse, en toen ik het ging studeren leerde ik mijn man kennen. Ondertussen werk ik al 12 jaar als zelfstandige doventolk. Opdrachten krijgen we door vanuit de bemiddelingsdienst CAB, een soort tolkbureau. Het is heel divers, dat gaat van opleidingen voor werkgevers tot opdrachten in het onderwijs of privé-situaties. Ja, ik kan er van leven. Meer nog: we hebben echt volk tekort. Wie interesse heeft… er is werk genoeg!”

De doventolken – er waren er vier aan het werk vanavond – mochten hun verhaal brengen in de radiostudio.

Via het vaste tolkenteam van de VRT, dat onder meer het nieuws en Karrewiet verzorgt, kwamen ze bij Jasmien terecht. “Het is een klein wereldje, dus we kennen allemaal elkaar. Doorgaans doen we vooral algemeen Nederlands, maar tolken in het West-Vlaams is een geweldige uitdaging. Het gaat zot rap, ja.” (lacht)

De setlist van vanavond werd netjes verdeeld. “De afgelopen week ben ik bezig geweest met alle nummers te ‘vertalen’ naar het algemeen Nederlands. Maar er komt ook meer bij kijken. Ik wil ook dat het op het ritme van de beat is. Het moeilijkste nummer? ‘Dommestik & Levrancier’ van ’t Hof van Commerce. Ik ken hun werk wel, maar de teksten niet zo goed. Ik heb dus flink wat werk gehad om alles om te zetten. De enige manier om het goed te doen is dan ook om het helemaal van buiten te leren.”

Opvallend: Jasmien stond niet op het podium, maar de tolken werden apart gefilmd. “Maar het is sowieso heel tof om te doen.”