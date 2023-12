VBS ‘t Nestje uit Lapscheure steunt De Warmste Week met lichtjeswandeling en bar

Ook Vrije Basisschool ’t Nestje in Lapscheure deed in de voorbije Warmste Week een duit in het zakje voor het goede doel.

“Opgroeien zonder zorgen, het thema van De Warmste Week, ligt het schoolteam dan ook na aan het hart”, zegt leerkracht Joke Cattoor. “We organiseerden met de school een lichtjeswandeling door het dorp met ook nog een winterbar erbij. Samen op tocht in het donker en een drankje in verbondenheid rond de vuurkorf brachten 660 euro op. Als kleine school zijn we daar best wel trots op!”

De basisschool organiseerde op 21 december trouwens ook een kerstviering in een stal bij de ouders van een van de kleuters. De kinderen van de derde graad speelden samen met de kleuters het kerstverhaal.

(PDV)