Katrijn uit Zonnebeke en Alice uit Ieper maken boek voor De Warmste Week

Auteur Katrijn Verhaeghe uit Zonnebeke en illustrator Alice De Bruyckere uit Ieper zijn collega’s bij Colruyt. Ze brachten samen het boek ‘Oudpark’ uit. De opbrengst gaat naar De Warmste Week. De commentaren over het fantasieverhaal zijn heel lovend. Zoals ‘een heerlijk spannend ontspannend boek dat leest als een trein’.

Oudpark vormt de grens tussen twee volkeren. Dankzij oude wetten laten beide volkeren elkaar met rust. Zo is het al vele eeuwen. Tot het brutaal wordt opgeschrikt door enkele gruwelijke moorden. Alle vingers wijzen beschuldigend naar de huidige Wachter, Elion.

Alice De Bruyckere (30) ging tot haar 19de naar de tekenschool in het kleine Houthem (Komen). “Mijn collega Katrijn is met fantasieën bezig en ze sprak me aan om de cover voor haar boek te tekenen”, zegt ze. “Ze gaf aan of het niet tof zou zijn om meerdere illustraties te tekenen. Wat zij in gedachten had, kwam mijn vingers uit.” (lacht)

“Tekenen is voor mij puur hobby. Het is begonnen met onder meer geboortekaartjes. Ik was vooral vereerd dat Katrijn het me vroeg. Familie, vrienden en collega’s vinden het supertof. Sommigen schrokken van mijn tekentalenten omdat ze er geen weet van hadden. Over het resultaat ben ik ontzettend content. Ik beschouw het als een ‘kunstwerkje’ dat de wereld ingaat.”

Grote fantasie

“Ik heb een grote fantasie en die moet ik ergens in kwijt”, zegt Katrijn. “Ik kan niet tekenen, niet zingen en niet schilderen, veel blijft er niet over: verhalen verzinnen. Ik schrijf al jaren, onafgewerkte verhalen die netjes worden gewist. Oudpark stond ook klaar om gewist te worden. En daar was Alice.

Terwijl ik met handen en voeten probeerde uit te leggen wat ik aan het schrijven was een jonge kerel op een picknickbank die er uitzag alsof hij daar hoorde… gaf ze mij Elion. Voor echt. Onze missie is nu bibliotheken veroveren, op zoek naar die ene jongvolwassene of fantasievolle geest die zin heeft in een verhaal”, besluit Katrijn.

‘Oudpark’ telt 212 pagina’s, kost 21,99 euro en is online te koop bij uitgeverij Boekscout in Nederland.