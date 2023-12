“15.000 mensen voor Pommelien Thijs”: ’t Zand in Brugge afgeladen vol op eerste avond van de Warmste Week

De optredens van Bazart, Coely, Regi, maar vooral van Pommelien Thijs konden heel wat mensen naar ’t Zand in Brugge lokken. “Op de eerste avond van de Warmste Week waren er maar liefst 15.000 aanwezigen”, vertelt burgemeester Dirk De fauw (CD&V) trots. Dat is dubbel zoveel als vorig jaar, want toen konden er in het Hasseltse stadspark slechts 7.500 mensen tegelijk binnen in het Warmste Dorp.

Maandag om 16 uur ging de Warmste Week in Brugge nog maar net van start en de eerste avond zat er al meteen boenk op. Naast heel wat andere bekende gezichten, zoals Danira Boukhriss , minister Benjamin Dalle en Zita Wauters, die op bezoek kwamen, stonden er nog heel wat artiesten op de gastenlijst. Zo kwamen onder andere Coely, Bazart en Regi optreden. Maar het was vooral Pommelien Thijs, die met de show ging lopen. Dat het publiek niet kon wachten op haar, werd al snel duidelijk voor de luisteraars thuis toen ze de massa haar naam hoorden scanderen op de achtergrond van het live radionieuws vanuit Brugge om 21 uur.

Afgeladen vol

“Vanaf 21 uur waren er maar liefst 15.000 mensen op ’t zand aanwezig”, vertelt burgemeester Dirk De fauw (CD&V) trots. Dat is maar liefst dubbel zo veel als de laatste edities van de Warmste Week. Vorig jaar in het Hasseltse stadspark had het Warmste Dorp een capaciteit van maximum 7.500 personen en in 2019 toen het een laatste keer voor corona doorging in Kortrijk was het terrein ook ingesteld op 7.000 bezoekers. ‘t Zand was afgeladen vol, een goeie start alvast van de week.

Onder toeziend oog van 15.000 man gaf sterartieste Pommelien Thijs het beste van zichzelf. Ze knalde de ene na de andere hit over ‘t Zand en kreeg iedereen aan het dansen. Maar tijdens het optreden maakte ze ook wat ruimte voor een rustiger intiem momentje met haar single ‘Meisjes van Honing’ en haalde ze er ook even haar zus Kaat Thijs bij om samen ‘Kleine Tornado te zingen. Voor de bezoekers in Brugge was de eerste avond er al vast één, die zeker en vast geslaagd is en is er nog heel wat ander leuks om deze week naar uit te kijken.