Titeca organiseert padeltornooi en schenkt 1.586,90 euro aan de Warmste Week

De Ieperse vestiging van Titeca pro accountants & experts heeft ook dit jaar een evenement op poten gezet voor het goede doel. Dit jaar werd een padeltornooi georganiseerd en kon er 1.586,90 euro geschonken worden aan de Warmste Week.

Titeca pro accountants & experts heeft de jaarlijkse traditie om onder de collega’s acties op poten te zetten voor de Warmste Week. Ook de Ieperse vestiging in de Grachtstraat doet ieder jaar zijn duit in het zakje.

“Vorig jaar bakten we met alle collega’s koekjes die we verkochten”, opent kantoorverantwoordelijke Alex Soete. “Dit jaar wilden we het wat grootser aanpakken. In samenwerking met Y-Padel organiseerden we een padeltornooi voor het goede doel.”

Traditie

“De voorbereiding vergde de nodige inspanningen, maar het volledige team ging er 100 procent voor. De dag zelf verliep vlekkeloos. De finale werd uiteindelijk gewonnen door Peter Vandenbulcke en Geert Popelier. De hele dag bracht 1.586,90 euro op die gedoneerd zal worden aan één van de goede doelen van de Warmste Week. We zijn vast van plan om er een jaarlijkse traditie van te maken.”