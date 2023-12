“Ik stond te trillen op mijn benen”: Warre (14) beleeft de avond van zijn leven op het podium met Brihang

Dé ster van de West-Vlaamse avond tijdens de Warmste Week was ongetwijfeld de jonge Warre Verschueren uit Dadizele. Hij mocht het nummer ‘Steentje’ meezingen met zijn grote idool Brihang. “Mijn vrienden hadden me zot verklaard.”

“Er stond hier iemand in het publiek: Warre. Ik ben Warre al meerdere malen tegengekomen op verschillende optredens van mij. En hij had een bordje vast en er stond op: ‘Samen Steentje zingen on stage?’ En ik dacht: Warre, kom hier maar naar boven.”

Brihang bracht woensdagavond de 14-jarige Warre op het podium van De Warmste Week op ‘t Zand in Brugge, om samen zijn klassieker te zingen. En hoé. Warre werd meteen omarmd door het publiek en beleefde de avond van zijn leven.

“Ik weet eigenlijk nog altijd niet zo goed wat mij overkomen is”, klinkt het de volgende ochtend. “Ik had het totaal niet verwacht. Het is eigenlijk een wat uit de hand gelopen grap”, weet Warre Verschueren, afkomstig uit Dadizele en 14 jaar jong.

Warre: “Ik had hier letterlijk van gedroomd en dan opeens daar staan…” © Jokko

“Begin dit jaar leerde ik zijn muziek toevallig kennen. Ik vond veel mezelf terug in zijn teksten. Fantastisch ook hoe hij van pakweg een steentje zoiets poëtisch kan maken. Toen hij Tussenin dropte, vond ik dat ook een zotte plaat. En toen Telefoontje uitkwam, zat ik net op buitenlands kamp. Samen met mijn begeleider heb ik toen gebeld naar het nummer. Ik zie ons nog zitten daar aan tafel. Het was héél stil. Toen wist ik dat Droomvoeding een heftige plaat zou worden. Toen hij die verkocht op de markt van Brugge, ben ik om 5 uur opgestaan om een limited edition te kunnen bemachtigen.”

Warre kocht tickets voor zijn AB-concert, en kon ook het laatste kaartje bemachtigen voor de Radio 1-sessies. “Voor zijn tournee volgend jaar was ik net te laat, maar ik hou TicketSwap in de gaten voor het geval er een kaartje vrij komt in Kortrijk.”

Begin dit jaar leerde Warre de muziek van Brihang kennen: “Ik kon er mezelf echt in vinden.” © Jokko

Drie maanden nadat Warre dus de plaat kocht op ‘t Zand, stond hij met een bord voor het podium, met de vraag of hij het nummer Steentje met Brihang mocht zingen. “Ik had hem ook getagd op Instagram. Toen hij me zag staan vooraan, deed hij teken dat ik mocht komen. Mijn vrienden hadden me al zot verklaard dat ik daar zo vroeg op ‘t Zand stond met mijn bord, en ze stuurden dan: ‘waarom kruip jij nu over die hekkens?!’. (lacht)

Warre stond nog even te sterven in de coulissen en mocht dan het podium op, voor 15.000 mensen. “Dat was efkes van: wow, dit is écht aan het gebeuren. Er ging heel veel door mij heen op dat moment. Ik stond te trillen op mijn benen, maar tegen het tweede refrein had ik mezelf vermand en stond ik te genieten. Ik had hier letterlijk van gedroomd.”

Ook het publiek was helemaal weg van Warre. © Jokko

Ook zijn ouders thuis en zijn vrienden op het plein konden hun ogen niet geloven. “Wel grappig, op de trein naar huis, kwamen mensen vragen of ik ‘Warre van Steentje’ was. Ik kreeg heel wat positieve reacties, ook van familie, vrienden en mensen die ik al lang niet meer gehoord heb.”

Leuk detail: Warre volgt woordkunst/drama aan de Kunsthumaniora in Brugge. Onlangs werkte hij nog mee aan de kortfilm ‘De Veestapel aan de Kribbe’, met onder meer Mathias Sercu, Isabelle Van Hecke en Maaike Cafmeyer. “Dat was ook een droom die uitkwam”, aldus Warre.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

“Weet je: ik las een comment op de Instagram van Studio Brussel, waarbij iemand zei dat ‘de wereld een beetje meer als Brihang zou moeten zijn’. En dat is écht wel zo.”