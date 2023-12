Regen houdt mensenmassa niet weg van Warmste Week in Brugge: 22.000 bezoekers op tweede dag

Maar liefst 22.000 bezoekers kwamen er langs op ‘t Zand in Brugge voor de tweede dag van de Warmste Week. Op het piekmoment waren er ongeveer 15.000 mensen aanwezig voor het concert van Clouseau. Ook West-Vlaamse popster Camille Dhont kon op heel wat fans rekenen en internationale singer-songwriter Tom Odell zorgde voor het meezingmoment van de week met zijn hit “Another Love”.

Ongeveer 2.000 leerlingen en personeelsleden van de de scholengroep !mpact in regio Brugge kwamen langs om een check te overhandigen van 41.584 euro. Maar dat is slechts de top van de ijsberg, want op dinsdag 20 december, de eerste volledige dag van de Warmste Week kwamen er in totaal maar liefst 22.000 mensen langs op ‘t Zand in Brugge.

West-Vlaamse popster & exclusief bisnummer

West-Vlaamse popster Camille Dhont speelde de pannen van het Warmste Huis op eigen bodem. © VRT

Maar ook op de tweede dag waren het vooral de concerten, die veel toeschouwers naar Brugge konden lokken. Bruggeling Robin Keyaert mocht de eerste artieste en ook mede-West-Vlaming aankondigen, namelijk popster Camille Dhont. Camille schitterde in haar eigen provincie. “Het is toch al aan het regenen, dus dan kan de hit ‘In de regen’ niet ontbreken”, grapte ze. Niemand kon op haar hits blijven stilstaan en ballades zoals Ademnood en Vechter zorgden voor de nodige ontroering: “We zijn hier allemaal om te vechten zodat niemand nog moet opgroeien in zorgen.”

Tom Odell zorgde voor een prachtige meezingmoment toen hij als laatste nummer van zijn optreden zijn ultieme hit ‘Another Love’ bracht. Clouseau liet ‘t Zand daveren op z’n grondvesten. Het publiek ging zo wild voor hun optreden dat ze last minute besloten om nog een extra bisnummertje te spelen, dat niet op de radio uitgezonden werd. Zo konden 15.000 bezoekers genieten van een exclusief extraatje met de hit ‘Domino’. Ook Omdat Het Kan & Average Rob gaven het beste van zichzelf om de avond af te sluiten met een knaller van formaat. (Lees verder onder de video)



Voor het optreden van Clouseau hadden er maar liefst 15.000 mensen zich in Brugge verzameld. © gf

Op het piekmoment van de dag waren er net zoals op de eerste avond ongeveer 15.000 mensen aanwezig. “Over de hele dag heen hebben we een 22.000-tal bezoekers zien langskomen. Na Camille zijn heel wat ouders met hun jonge kinderen vertrokken en kwamen er andere mensen aan voor Clouseau. Dit hier is het mooiste wat Brugge in jaren meemaakt, zo’n enthousiaste menigte”, vertelt burgemeester Dirk De fauw (CD&V) trots.

Technische storingen

Tussen het optreden van Camille Dhont en Tom Odell, van 19.30 tot 20 uur doken er tijdelijk enkele storingen op met de geluids- en beeldinstallatie op ‘t Zand. “Die werden gelukkig vlug terug opgelost. We zullen uitzoeken van waar dit komt en het oplossen”, klinkt het bij de VRT. Verder verliep de avond volgens stad Brugge zonder problemen.