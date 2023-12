De Warmste Week in Brugge levert groot bedrag op voor 287 projecten: “Maar zelfs met die 8 miljoen euro komen we er niet”

Tijdens De Warmste Week in Brugge werd in totaal bijna 8,8 miljoen euro ingezameld voor het goede doel, het hoogste bedrag sinds 2019. Een week lang ook stond het centrale thema ‘Opgroeien zonder zorgen’ prominent in de kijker. Een prachtig resultaat, vindt ook Tom Delmotte van Streekfonds West-Vlaanderen, maar tegelijk een meer dan krachtige oproep aan de overheid om structurele maatregelen te nemen op vlak van opvang en begeleiding van jongeren in moeilijke situaties.

De Warmste Week zorgt sinds jaren net voor Kerstmis voor een opstoot van solidariteit in Vlaanderen. De actie werd destijds opgestart door radiozender Studio Brussel, tot 2018 onder de naam Music for Life, maar sinds 2022 zet ook MNM er de schouders onder. De fondsenwerving wordt gecoördineerd door de Koning Boudewijnstichting. In onze provincie is het Streekfonds West-Vlaanderen, in 2001 opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting, daar de spreekbuis van. Het Streekfonds zet zelf projecten op met een focus op kanszoekende kinderen en jongeren, ondersteunt sociale organisaties, brengt ze in contact met warme schenkers en helpt ondernemers op zoek naar maatschappelijk engagement.

Woordvoerder Tom Delmotte toont zich bijzonder dankbaar om het resultaat van De Warmste Week, maar ziet net de grote betrokkenheid van de Vlaamse bevolking als een signaal dat zorgeloos opgroeien vandaag een heikel thema is. “Een week lang passeerden pakkende getuigenissen, die voor velen de ogen hebben geopend voor de problematiek”, meent hij. “Want gelukkig worden de meeste mensen niet geconfronteerd met moeizame situaties om in op te groeien, maar realiseren ze zich nu wel hoe groot het probleem is, en dat iedereen daar op zijn of haar manier een steentje kan toe bijdragen.”

De Warmste Week heeft veel moois naar boven gebracht maar ook de vinger op de wonde gelegd

Ook dat daarbij meer dan 8 miljoen euro bijeen werd geharkt, om in totaal 287 projecten te ondersteunen, kan hij alleen maar toejuichen. “Maar het is tegelijk een signaal naar onze overheden toe, want er ligt nog heel wat werk op de plank. Met alleen maar die – nogmaals – zeer mooie opbrengst van De Warmste Week komen we er niet, er moeten ook dringend structurele maatregelen genomen worden. Wij worden het jaar door geconfronteerd met die problematiek, en tal van sociale organisaties leveren waardevol werk op dat vlak, maar daarvan zal slechts een fractie geholpen worden met het opgehaalde bedrag, en dan nog maar tijdelijk.”

Lange termijn

De bereidheid om jongeren te steunen leeft wel degelijk in onze samenleving, meent Tom Delmotte. “Dat bewijst het succes van De Warmste Week wel natuurlijk. Maar met het Streekfonds West-Vlaanderen spreken we bijvoorbeeld ook sociaal geëngageerde ondernemers aan, en daar voelen we duidelijk de bereidheid om in contact te komen met sociale organisaties om iets concreets te ondernemen. Maar opnieuw: dat ontslaat ons als samenleving in het algemeen en onze overheden in het bijzonder niet van de taak om dringend meer investeringen te doen op dat vlak, op lange termijn. En er wordt inderdaad al veel ondernomen, maar als je voelt dat het rommelt in de onderbuik van de samenleving, dan moet men de verantwoordelijkheid opnemen om hier nog meer op in te zetten.”

© Davy Coghe

Gezondheidszorg

In West-Vlaanderen werden 60 organisaties geselecteerd, die eerder een dossier indienden bij de Koning Boudewijnstichting en nu een deel van de opbrengst mogen verwachten. Een daarvan is vzw Letterhop, gegroeid uit de multidisciplinaire praktijk De Lettergreep in Poperinge, met als doel om gezinnen die het om financiële of andere redenen moeilijk hebben, te begeleiden in hun zoektocht naar kwalitatieve gezondheidszorg. “Wij dienden een dossier in voor de organisatie van een vijfdaags zomerkamp voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Gezinnen waar enerzijds geen kampeermateriaal – zoals slaapzakken en soms zelfs ondergoed – ter beschikking is, of die het anderzijds niet geregeld krijgen om zich in te schrijven bij de gangbare kampmogelijkheden, die doorgaans in een mum van tijd volzet zijn”, vertelt Liesbeth Lebbe van vzw Letterhop. “We hebben zo’n kamp al een keer georganiseerd, en willen dat nu opnieuw doen, voor 25 kinderen en hun begeleiders. Daarvoor hebben we een budget van 8.600 euro aangevraagd, maar we hebben nog geen zicht op het bedrag dat ons zal worden toegekend.”

De Warmste Week heeft ook op haar indruk gemaakt. “Het is duidelijk dat de problematiek leeft in de samenleving. De getuigenissen maakten indruk op mij en veel collega’s én waren tegelijk zeer herkenbaar. Wij worden elke dag met onze neus op de feiten gedrukt, maar dit initiatief heeft ook mensen die er niet mee vertrouwd zijn bij wijze van spreken van hun stoel doen vallen. Die bewustwording is hard nodig.”

Bij dat laatste sluit ook Luc Stock, directeur van vzw Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen zich aan, al benadrukt ook hij het belang van meer structurele middelen om de problematiek van jongerenzorg aan te pakken. “De Warmste Week heeft veel moois naar boven gebracht maar ook de vinger op de wonde gelegd. De nood is hoog. Wij hebben 31 bedden ter beschikking, maar er staan 60 mensen op de wachtlijst.”

Steungezinnen

Jongerenzorg ZWVL diende een project in met betrekking tot partners in parenting, waarbij ze inzetten op een versterkte begeleiding van steungezinnen die een kind willen opnemen dat residentieel geplaatst is en weinig perspectief heeft op een terugkeer naar de biologische thuis.

Ook hij weet nog niet welk bedrag hun richting uit komt, maar het zal bepalen of dit vorig jaar opgestarte project kan worden verdergezet of niet. “We hebben middelen gevraagd om twee halftijdse medewerkers in dienst te kunnen nemen, omdat het Agentschap Opgroeien dat ons subsidieert dit project wel kon helpen promoten, maar niet financieren. We zijn het eerste jaar doorgekomen door roofbouw te plegen op andere projecten die we al doen, maar zonder de steun van De Warmste Week was het niet mogelijk geweest om dit vol te houden.”