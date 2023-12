West-Vlaamse avond zet ‘t Zand in vuur en vlam

Moet het nog gezegd worden? West-Vlaanderen héérst. Dat was ook duidelijk vanavond op ’t Zand in Brugge, waar Het Zesde Metaal, Brihang en ’t Hof van Commerce moeiteloos het talrijk opgekomen publiek op hun hand kregen. De jonge Warre Verschueren kreeg dan weer een glansrol bij Brihang.

‘Der is niemand grodder, ’t skippet niemand vodder!’ En of het waar was. Voor de derde kolkende avond op rij stond een afgeladen ’t Zand in vuur en vlam voor enkele kleppers van formaat. Met Het Zesde Metaal, Brihang en ’t Hof van Commerce kregen we een stevig West-Vlaams trio voorgeschoteld. Geen aperitief, voorgerecht of hoofdgerecht, maar drie muzikale desserts om duimen en vingers af te likken.

De mooiste taal? Die van Het Zesde Metaal. © BVB

Het begon ingetogen met Het Zesde Metaal, dat nog de wonden likt na een vreselijk jaar waarbij ze hun bandlid Tom Pintens verloren. “Maar ook een mooi jaar, omdat we samen aan nieuwe muziek kunnen werken”, zo zei hij in de radiostudio. “Dat je wéét dat je het niet meer samen kan spelen, is hard.”

En dat was ook duidelijk, want voor het eerst bracht de band een eerbetoon aan Tom. Na ‘Zeg alles af voor morgen’ en ‘Nie vo kinders’ was het met een stevige krop in de keel dat Wannes ‘Het Langste Jaar’ inzette. “Eigenlijk is dit het liedje dat we het liefst niet zouden willen spelen. Maar het zou fijn zijn als jullie meedoen.” Waar Clouseau gisteren nog ’t Zand deed ontploffen, werd het muisstil op ’t Zand. Kippenvel. Maar er is altijd hoop, dus sloot Het Zesde Metaal af met de klassieker ‘Naar de wuppe’.

Brihang had het publiek meteen mee. © BVB

Daarna was het de beurt aan Brihang, net thuis van een welverdiende vakantie en naar eigen zeggen ook goed uitgerust. Voorafgaand aan zijn optreden vertelde hij dat hij die ochtend in Waregem het befaamde ‘steentje’ had afgezet. “Dat leverde 2.500 euro op, een bedrag dat we graag verdubbelen”, klonk het grootmoedig. Nog een extra reden om te feesten dus. Brihang had er duidelijk zin in en pakte uit met enkele van zijn nieuwe nummers van zijn album Droomvoeding. Zonder moeite kreeg hij het publiek mee.

Tijdens ‘Steentje’ sleurde hij Warre Verschueren op het podium. De jonge student aan de Kunsthumaniora uit Brugge stond al een hele dag met een bordje te zwaaien waarop hij vroeg om samen ‘Steentje’ te brengen. Warre, die we ook al letterlijk op de eerste rij tijdens de recente Radio 1-sessie zagen staan, kreeg de kans van zijn leven. Het publiek sloot hem dan ook meteen in de armen.

‘t Hof van Commerce zette de puntjes op de i. © BVB

Hadden ook geen moeite om ’t Zand op zijn kop te zetten: ’t Hof van Commerce. De ene na de andere klassieker werd afgevuurd op het publiek, en tijdens ‘Dommestik & Levrancier’ mochten ook Wannes en Brihang nog eens passeren. Ze palmden niet alleen het publiek in, maar ze rockten ook de natie zonder totetrekkerie.

Het triumviraat zette het nog maar eens in de verf: we zijn de baes. Ah, en wie beter wil doen? Kom mor ip!