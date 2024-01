“Jullie zijn de hartslag van de maatschappij”: KW zet 67 Kraks in de bloemetjes

De 67 Kraks van 2023 zijn vanavond uitgebreid in de bloemetjes gezet. Voor de zestiende keer al konden de West-Vlamingen stemmen op de persoon die zij beschouwen als dé absolute Krak van hun gemeente.

Met 67 zijn ze. Jong en oud, vrouwen en mannen, bekend en minder bekend in hun eigen streek, maar stuk voor stuk mensen die zich het afgelopen jaar op hun eigen manier hebben bewezen. De ene gooide op professioneel vlak hoge ogen, de andere zette zich onverdroten in voor zijn of haar medemens.

Van beste garnaalpelster tot boksende bouwvakster

Dat onze Kraks erg divers zijn, werd ook dit jaar weer duidelijk. De Brugse Nadine Deetens schopte het tot de beste garnaalpelster ter wereld, Amy Naert uit Ingelmunster werkt dan weer als bouwvakker, maar is ook een begenadigd bokster. Straks hoopt ze zelfs de Europese titel binnen te halen.

En wat dan gezegd van Steven Lefebvre uit Wielsbeke? Het diensthoofd Vrije Tijd werkt keihard aan zijn herstel na een hartstilstand waarbij hij hersenschade opliep. Dat hij tot Krak verkozen is, is een opsteker van jewelste. “We zijn ontzettend trots”, klinkt het bij zijn gezin.”

Maar evengoed kan het gaan om mensen die al jaren onbaatzuchtig aan de kar van een vereniging of organisatie trekken. Neem nu Veronique Bulckaert uit Poperinge. Zij is al meer dan twintig jaar vrijwilliger en runt onder andere de boekenruilkast en het kledingkamertje van buurtcentrum De Bras.

Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne nam dan weer uitgebreid de tijd om zijn krak Ingrid Verhelst op het podium te bedanken. Zij lijdt aan jongdementie, maar als trouw lid van Het Ventiel is ze een van dé uithangborden van de vzw. “Respect voor wat je doet”, klonk het. “Mijn papa is enkele jaren geleden aan dementie overleden, ik weet maar al te goed welke impact dit op iemand en diens omgeving heeft.”

Twee jarige Kraks

Gemene deler onder de Kraks: ze leveren allemaal prestaties om ‘u’ tegen te zeggen. “Vanavond zijn we omringd door mensen die elke dag het beste van zichzelf geven”, stelde presentator Stef Dehullu in het innovatiecentrum RADar van AZ Delta in Roeselare. “Ik hoop dat alle Kraks trots op zichzelf zijn. Ze zijn ambassadeur van hun eigen gemeente en de hartslag van onze maatschappij.”

Voor Lyssa Vansteenkiste uit Oudenburg en de Alveringemse Magda Moerman werd het een extra feestelijke avond. Zij mochten niet enkel hun Krak-trofee in ontvangst nemen, ze vierden respectievelijk ook hun 17de en 60ste verjaardag.

Virtuoze Katrien Verfaillie

De massaal aanwezige Kraks en hun fiere burgemeesters genoten van een avond vol lof en leute, met een prachtig muzikaal intermezzo van Katrien Verfaillie uit Stavele. De componiste en zangeres liet tijdens het coronajaar 2020 de hit Kunnik Nemi Na Joen Komn op de wereld los en nu lanceert ze een bijzonder project: in een zo lang mogelijke ketting van intieme concertjes wil ze van dorp tot dorp trekken.

Overal waar ze optreedt, maakt Katrien een strofe over het bewuste dorp en zo wil ze het langste lied ooit creëren. Geen betere plek om haar tournee af te trappen dan op de plek waar alle West-Vlaamse Kraks samen zijn…