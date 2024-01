Evelien Demets is de Krak van Anzegem: “Het zelfbeeld van mensen met kanker herstellen”

Nadat Evelien haar kankerdiagnose kreeg en de reeks behandelingen onderging, was ze enorm zoekende. Haar verdieping als coach leidde tot het samen op zoek gaan met lotgenoten naar hun doelen en noden vanuit een holistische visie.

Evelien Demets Privé Evelien Demets (41) is getrouwd met Michael Van Eeckhout (41). Elise (11) en Leonie (7) zijn hun dochters. Het gezin woont in Ingooigem. In november 2015 kreeg Evelien de diagnose ‘agressieve hormoongevoelige borstkanker’ tijdens de zwangerschap van haar tweede dochter. Loopbaan Evelien is logopediste en oefende dit beroep gedurende dertien jaar uit, tot aan de diagnose. Op weg naar eigen herstel verdiepte ze zich in voeding, aromatherapie en relaxatie. Dit bracht ‘Warriors against Cancer’ op haar pad, waar ze vorig jaar groeide in haar rol van vrijwilliger naar coördinator. Vrije tijd Lezen, koken, aromatherapie, wandelen, reizen en tijd doorbrengen met het gezin.

Het warme contact met de oprichtster van de vzw Warriors againstCancer (WAC) Vanessa Bossuyt Vigna, die zelf van dichtbij had meegemaakt wat kanker doet met het zelfbeeld van iemand, kwam als een voedend geschenk uit de hemel. Via haar sloot Evelien zich aan als lotgenote en therapeut bij de vzw. “Het trof mij hoe Vanessa zich op een bijzonder mooie manier inzet voor tal van lotgenoten”, herinnert Evelien zich.

Cirkel is rond

Het is voor Evelien zeer dankbaar om in het Warrior-huis haar ervaringen te kunnen delen met lotgenoten en zeer deugddoend om hen even hun zorgen te doen vergeten tijdens een leuke workshop of een relaxatiemomentje. “Toen ik de eerste keer in het huis kwam, de werking hoorde, en het daarna zelf kon ervaren, was het voor mij zo duidelijk dat ik dit gemist had in mijn eigen proces. Na mijn ziekte heb ik altijd iets willen terugdoen voor lotgenoten. Ik had direct een engagement om me in te zetten voor deze mooie werking als vrijwilliger. Dat ik nu ondertussen coördinator ben van het belevingshuis van Warriors against Cancer, maakt voor mij de cirkel rond”, vertelt Evelien.

Rechterhand

Ondertussen wordt de werking bij WAC steeds verder uitgebouwd. Sinds maart 2023 is Evelien coördinator en is ze verantwoordelijk voor de dagelijkse werking in het huis. “Zo ben ik verantwoordelijk voor de planning van de zorgsessies en activiteiten, het wegwijs maken van nieuwe leden, het ontmoeten en opvolgen van vrijwilligers. Structureren en professionaliseren staan centraal in de stappen die gezet worden”, klinkt het.

“Ik ben erg fier dat oprichtster en bezielster Vanessa me deze rol toevertrouwt en ik haar rechterhand mag zijn”, stelt Evelien. “Samen met zoveel andere mooie zielen hebben we het voorbije jaar een algemene vergadering en raad van bestuur opgericht en dragen we onze werking steeds meer uit. Dit is belangrijk, willen we onze mooie werking verduurzamen, want tot op heden hebben we geen structurele financiële ondersteuning en worden we bijna uitsluitend door vrijwilligers gedragen”, aldus Evelien.

In het huis staan ontmoeting en verbinding centraal. Dankzij tal van vrijwilligers is er een breed aanbod. Van cranio sacrale behandeling, shiatsu, zorg, massage, reiki, psychotherapie tot coaching. “Daarnaast bieden we ook workshops, themasessies en groeitrajecten. Door dit brede aanbod kunnen we inspelen op verschillende noden.”

Missie

WAC heeft als missie het gehavende zelfbeeld van mensen met kanker te herstellen. Dit doen ze in het belevingshuis in Kortrijk Marke, aan de hand van een zorg -en fotografisch aanbod. “We proberen erkenning en inspiratie te geven aan iedereen die geconfronteerd wordt met kanker, ook aan de mensen die hen omringen”, schetst Evelien. “Omdat ook dàt van levensbelang is.”