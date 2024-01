Magda Moerman is de Krak van Alveringem: “Stoppen als voorzitster? Dat mag niet van de groep!”

Magda Moerman (59) werd verkozen tot Krak van Alveringem. Op dinsdag 30 januari – de dag van de Krak-huldiging – wordt ze ook nog eens 60 jaar. “Dat is echt wel een mooi verjaardagsgeschenk”, glundert ze.

Magda Moerman Privé Magda werd geboren op 30 januari 1964. Ze woont in de Kallestraat en is gehuwd met Danny Uleyn. Tobias, Charlotte en Titus zijn hun kinderen. Hun twee pluskinderen zijn Evelyne en Cédric. Daarnaast zijn er ook vijf kleinkinderen: Leon, Emiel, Norah, Louic en Morris. Loopbaan Magda is verpleegkundige van opleiding en werkte een tijdlang in de thuiszorg. Momenteel is ze huisvrouw. Vrije tijd Tijd spenderen met de kleinkinderen, het verenigingsleven in Beveren en breiclub De Bollesjetters in Roesbrugge. Haar meest recente creatie is een trui voor kleinzoontje Louic.

Magda vertelt dat ze genoten heeft van haar nominatie. Ze straalt dan ook op het moment dat wij haar het heuglijke nieuws brengen. “Wat een mooi geschenk voor mijn zestigste verjaardag”, glimlacht ze. “Mijn nominatie werd meerdere keren gedeeld op Facebook, door mijn dochter, man en heel wat vrienden. En ik heb meerdere keren gehoord dat ik het verdien. Maar ik heb het toch als spannend ervaren!”

Gemeenschapsplicht

Magda is in haar woonplaats Beveren een bezige bij en een spilfiguur binnen het lokale verenigingsleven. Om en bij de twintig jaar al is ze bestuurslid van het zaalcomité waarvoor ze onder andere de reservaties behartigt, ze is lid van het plaatselijke Sint-Audomaruskoor dat wel eens een uitvaart of andere plechtigheid opluistert, ze doet wat papierwerk voor de mannen van de Landelijke Gilde die een klein bestuur heeft, helpt mee de jaarlijkse IJzersmultocht organiseren en bovenal: ze is twintig jaar voorzitter van de Beverense afdeling van Ferm. Maar nooit of te nimmer willen Magda en haar man in het bestuur van Okra gaan. “In die periode van ons leven zullen we onze gemeenschapsplicht meer dan voldoende vervuld hebben”, glimlacht ze.

Ferm is in Beveren een goed draaiende en actieve vereniging die elke maand een bijeenkomst houdt. De kooklessen zijn en blijven populair, maar er zijn ook fietstochten, crealessen, pannenkoeken voor Lichtmis, enzovoort.

“We zijn met tien in het bestuur”, vertelt Magda. “Het is een aangename groep die aan elkaar hangt, enthousiast is en de handen uit de mouwen steekt als er iets georganiseerd moet worden. Ik ervaar er alleszins veel vriendschap en voldoening. Na twintig jaar zou er wel eens een nieuwe voorzitster mogen aantreden, vind ik. Maar de liefhebbers zijn dun gezaaid en ik mag niet stoppen van de groep. En dus doen we nog een beetje verder. We verwelkomen nog regelmatig nieuwe leden van alle leeftijden. Momenteel tellen we ongeveer 70 leden, voornamelijk uit Beveren, maar ook uit Leisele, waar er geen afdeling van Ferm meer is. En dit jaar gaan we een keer goed zot doen! Het eerste weekend van april vliegen we naar Barcelona, met iedereen die mee wil. Momenteel zijn we met twaalf of veertien.”

Bijzondere verjaardag

Magda vertelt dat ze net op de dag van de grote Krak-viering in Roeselare zestig jaar wordt. Die bijzondere verjaardag wordt op zaterdag 27 januari al gevierd met familie en vrienden, maar de dag zelf wordt dus eerder onverwacht ook nog feestelijk en bijzonder. “Mijn verjaardagsfeest is niet in de Heilig Hartzaal, neen”, glimlacht Magda. “Onder lichte dwang van mijn man gaan we op restaurant, waar ik enkel de voetjes onder tafel hoef te schuiven en kan genieten. De gasten weten dat als ik de Krak-wedstrijd zou winnen, ze een extra glas mogen verwachten. Het zijn alleszins fijne vooruitzichten”, besluit Magda.