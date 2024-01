In beeld: KW trakteert 67 Kraks op onvergetelijke avond

Lekkere drankjes en hapjes, muziek, mooie awards én veel sfeer. Dat was de huldiging van de 67 Kraks van KW dinsdag. Het was een enorm feestelijke avond in Roeselare… waar jij hier van kan meegenieten.

In RADar bij AZ Delta in Roeselare heeft KW dinsdagavond 67 Kraks in de bloemetjes gezet. Fotograaf Tom Brinckman legde de feestelijke avond vast op de gevoelige plaat.