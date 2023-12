Stem Amy Naert tot Krak van Ingelmunster

Amy Naert (35) uit de Gentstraat begon pas op latere leeftijd te boksen. Nadat ze eens meetrok naar een bokstraining van haar ex-man kreeg ze de ‘goesting’ om zelf te boksen. Na iets meer dan 20 amateurkampen deed ze op 1 november in Izegem haar eerste profkamp. Ondertussen heeft ze er al 12 kampen op zitten waarvan ze er 10 won (3 met knock-out). “Volgend voorjaar boks ik voor de Europese titel EBU!” Amy is een doorzettertje in de bokssport. Het is niet vanzelfsprekend om als moeder van 2 dochters Hayleumi (17) en Fientje (11) én als bouwvakker in het bedrijf van haar partner Ivan Glorieux, nog doorgedreven te trainen als elitebokser. (IB)

Amy Naert is genomineerd voor Krak van Ingelmunster Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

