Nadine Deetens is de Krak van Brugge: “Begonnen garnalen pellen als achtjarige en ik ben het blijven doen”

“Na vele jaren van miserie, met vier overlijdens in de familie en de hartproblemen van mijn man, mocht het tij eens keren”, zegt Nadine Deetens. De wereldtitel garnalen pellen in 2023 en haar sympathieke verschijning maken van deze huisvrouw uit Zwankendamme een welverdiende Krak.

Het feit dat Nadine Deetens (60) het voorbije jaar voor de tweede opeenvolgende keer wereldkampioene garnalen pellen werd, doet haar zichtbaar deugd: “Ons ongeluk mocht eens keren. De voorbije jaren ben ik mijn vader, mijn schoonouders en mijn schoonzoon verloren. Kylian stierf aan een elektroshock in het Boudewijn Seapark. Mijn man Patrick kreeg een trombose en moest vijf overbruggingen ondergaan”, blikt ze terug.

Geen grote campagne

De wereldtitel en haar sympathieke verschijning maken van deze huisvrouw uit Zwankendamme een welverdiende Krak. “Ik heb nochtans weinig campagne gevoerd”, vertelt ze. Ik heb het gedeeld op Facebook en het aan de buren gezegd, maar daar stopt het”, aldus Nadine.

Als kind van acht leerde ze al garnalen pellen. “Mijn mama Jenny bleef thuis, ze had haar handen vol met vijf kinderen opvoeden. Als bijverdienste pelde zij garnalen voor de Zeebrugse vishandelaar Huysseune. Kilo’s garnalen werden bij ons thuis in jutten zakken aangevoerd. Na schooltijd hielp ik haar, en ik ben het blijven doen”, vertelt ze.

“Nochtans droomde ik ervan om in de voetsporen van mijn vader te treden”, bekent Nadine Deetens. “Papa was buschauffeur en vertoefde vaak weken met toeristen in het buitenland. Maar mijn mama stuurde mij naar de kappersschool. Mijn eerste dag als een jobstudent was een fiasco, nooit meer heb ik haren geknipt. Ik ben dan beginnen werken in de vleeshal in Uitkerke en nadien in beenhouwerijen van keten Aldi.”

Voornamen met een ‘j’

Opvallend detail: bijna alle voornamen in de familie van Nadine beginnen met de letter j. Oma Julienne en Julia, mama Jenny, kinderen Jeroen, Jorinca en Jolien, kleinkinderen Joey en Jinx. “Het was voorbestemd. Ik herinner mij alleen dat ik voor ons eerste kind, Jeroen of Jorinca wou. De derde – Jolien – was een accidentje, een spiraalbaby”, glimlacht ze.

Televisiecamera’s

Nadine deed hetzelfde als haar mama, ze begon thuis garnalen te pellen op vraag van buren, viswinkels en restauranthouders. Op een dag las haar echtgenoot Patrick Deschacht in de krant dat Katty Vanwassenhove voor de derde keer op rij wereldkampioene garnalen pellen geworden was.

“Ze pelde in tien minuten tijd 116 gram. Dat kun jij beter, zei mijn man. Toen in 2022 voor de allereerste keer het Belgisch kampioenschap in Oostduinkerke georganiseerd werd, schreef ik mij in. Met 101,50 gram gepelde garnalen werd ik de snelste van het land!”, aldus Nadine, die enkele weken later mocht deelnemen aan het wereldkampioenschap. Met 155 gram garnalen liet ze haar concurrentes achter zich.

In 2023 werd Nadine opnieuw wereldkampioene, maar tijdens het BK eindigde ze derde. “Ik was te nerveus met al die televisiecamera’s zo dicht bij mijn bord garnalen”, aldus deze volksvrouw.

“Vreugde na jaren miserie” Verrast dat je de Krak van Brugge bent geworden? “Uiteraard! Eindelijk wat vreugde na vele jaren miserie. Ik had het nooit gedacht. Gratien Dendooven uit Lissewege is het ooit geweest. Ik had verwacht dat alle carnavalisten op de voormalige Brugse Prins Carnaval zouden stemmen.” Wat is je geheim voor het snel garnalen pellen? “Ik pak eerst het staartje in mijn handen en druk erop. Een andere techniek dan mijn mama. Velen draaien wat aan het staartje, ik doe dat niet.” Zijn het Zeebrugse of Oostendse garnalen die je pelt? “Tegenwoordig zijn het Hollandse. Er zijn nauwelijks nog lokale garnalenvissers. Af en toe vaart van bij ons nog een klein bootje uit.” Wat is je gouden tip? “Pel zelf je garnalen. Ook al duurt het twee uren. De garnalen die je in de supermarkt koopt, werden in Marokko gepeld. Die kun je bezwaarlijk vers noemen.”