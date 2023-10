Katrien Verfaillie lanceert bijzonder project: van dorp tot dorp, van Krak tot Krak

Met ‘Kunnik Nemi Na Joen Komn’ had de Stavelse componiste en zangeres Katrien Verfaillie (47) een hit te pakken in coronatijd. Het nummer laat haar sindsdien niet meer los en ze besloot er een bijzonder project aan vast te knopen: in een zo lang mogelijke ketting van intieme concertjes hoopt ze het West-Vlaamse dorpsleven zoals het vandaag nog bestaat, te vatten.

Katrien Verfaillie streeft in haar pianocomposities, maar zeker ook in de liedjes die ze schrijft en zingt in het West-Vlaams, vooral authenticiteit na. Haar nieuwste album Vanuut mien erte onderstreept dat streven alleen maar. “Die authenticiteit komt in onze samenleving steeds meer onder druk te staan. Ik wil mezelf zijn, mijn hart ligt nu eenmaal op mijn tong. Ik doe puur mijn ding. Maar ook mijn publiek houdt van die authenticiteit.” Bij haar première in het Concertgebouw in Brugge waar ze haar cd voorstelde eerder deze maand kreeg ze een staande ovatie.

Diep geraakt door liedje

En dat daar een publiek voor is, werd al duidelijk toen Katrien in coronatijd scoorde met Kunnik Nemi Na Joen Komn, een West-Vlaams lied op de melodie van Mijn Dorp, bij ons bekend van Wim Sonneveld. “Mensen blijven tot vandaag dat lied vragen tijdens concerten. Nadien komen ze me nog altijd zeggen hoe diep het liedje hen toen heeft geraakt. Gelukkig is corona nu voorbij.

Als een troubadour trekt Katrien Verfaillie door onze provincie en ook jij kunt eraan meedoen

Het bracht me op het idee om het nummer als uitgangspunt te nemen om over dorpen – naar Mijn Dorp dus – te schrijven. Wat Wim Sonneveld daarin bezingt, voert ook mij zo terug naar het dorp waar ik opgroeide, Stavele, aan de IJzer. Ik kom er soms nog, om mijn moeder te bezoeken. Dan stel ik toch telkens vast hoe anders het dorpsleven is dan dat in de stad: mensen kennen er elkaar nog, ze kunnen er meer zichzelf zijn. Het stadsleven is nu eenmaal anoniemer. Ik weet ook dat het nostalgie is en dat er aan het dorpsleven ook negatieve kantjes zitten. Elkaar goed kennen, betekent ook dat er wel eens geroddeld wordt. De tijd dat elk dorp verschillende cafés, een slager en een bakker telde, is ook voorbij. Die evolutie valt niet te stoppen, maar ik vind het wel jammer dat het dorpsleven teloor gaat. Daar wil ik dus bewust nog even bij stilstaan en zo mogelijk het dorpsleven nieuw leven inblazen.”

Concert-estafette

Met het project Van Krak tot Krak, van dorp tot dorp trekt Katrien dan ook, in samenwerking met onze krant, van dorp tot dorp en speelt daar het dorpsconcert. Telkens maakt zij een strofe van elk dorp waar zij optreedt en dat wordt dan het langste lied ooit. Daartoe organiseert Katrien een concert-estafette doorheen West-Vlaanderen. Op 20 oktober geeft ze de estafettestok aan Iris Crampe, de flamboyante uitbaatster van ’t Hof van Commerce in Stavele, Katriens geboortedorp. In haar eethuis wordt het eerste concert in een hopelijk lange rij gebracht, waarna Stavele een volgend dorp trakteert op een concert. Op die manier moet een ketting van intieme concerten in verschillende dorpen groeien.

Ik hoop hiermee het dorpsleven wat nieuw leven in te blazen

Dorpsbodes gezocht

Cruciaal in het project is dat in elk geïnteresseerd dorp iemand het voortouw neemt. Katrien noemt hen dorpsbodes. Wie zich daartoe geroepen voelt, of aangezocht werd door een ander dorp om een concert te organiseren, kan contact opnemen met Katrien Verfaillie. Zij komt dan vooraf luisteren bij de dorpsbode naar wat leeft in het dorp, wie er in de kijker loopt, en schrijft met dat materiaal een nieuwe strofe om toe te voegen aan het langste West-Vlaamse lied dat ze doorheen de concerten meedraagt.

Bovendien zal daar ook een lange YouTube-clip bij worden gedraaid, waarin zoveel mogelijk West-Vlaamse dorpen aan bod komen. “Ik hoop dat veel mensen hieraan willen meewerken, en dat op die manier de dorpen, maar ook de verbondenheid tussen die dorpen, nog eens mooi in beeld en op muziek worden gezet”, vertelt Katrien.

De concertenreeks gaat van start na dinsdag 30 januari 2024, de avond waarop De Krant van West-Vlaanderen haar Kraks 2023 voorstelt. Beide projecten, de Kraks en de dorps-estaffette, sluiten immers naadloos bij elkaar aan.

Neem ook een kijkje op https://www.youtube.com/watch?v=B_gXKTpnKdw