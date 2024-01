Joris Vandewynckele is de Krak van Ardooie: “Joris was een echticoon op sportief vlak”

Na ruim veertig jaar dienst verlaat Joris Vandewynckele de gemeentelijke sportdienst. De kersverse Krak beleefde vanop de eerste rij het sportgebeuren binnen de gemeente.

Joris Vandewynckele Privé Joris Vandewynckele werd geboren op 28 januari 1958. Hij woont in de Albertstraat in Ardooie en is de echtgenoot van Jenny Verhaege. Het gezin telt twee dochters, Eline en Jennifer. Loopbaan Na de lagere school volgde hij een technische opleiding aan het Vrij Technisch Instituut in Roeselare. Na een korte periode tewerkstelling in de privé werd hij in 1983 aangesteld binnen de gemeente Ardooie om er de sportdienst op te richten en tot vorig jaar bleef hij daar professioneel actief. Vrije tijd Na de Chiro en het trommelcorps bij Sint Cecilia was er vooral het voetbal als speler en trainer. Nu speelt hij in de coverband Goe Beezig.

Op 1 februari gaat hij op welverdiend pensioen en laat hij heel wat sportgeschiedenis achter zich. Nochtans zag zijn beroepsloopbaan er aanvankelijk anders uit. “Ik werkte twee jaar, na mijn middelbare studies in de VMS te Roeselare en in stoelenfabriek De Zetel. In 1980 kreeg ik de kans om de opleiding sportfunctionaris te volgen. Een jaar later werd ik tewerkgesteld bij de vzw ‘Ardooise Sportinstellingen’. In 2000 werd de sportdienst een gemeentelijke dienst.”

“Zelf was ik actief voetballer bij KVC Ardooie en HO Wingene. Daarna was ik trainer bij KVC Ardooie, SV Pittem en E. Hooglede. Volleybal bij ARVO en tennis vulden mijn wekelijkse brok sport aan..

“De job evolueerde door de jaren heen. Dit was ook het geval met de gemeentelijke sportdienst. Via diverse bijscholingen en opleidingen was er een regelmatige update van de gemeentelijke sportdienst en haar aanbod. Nieuwe trends kwamen aan bod. Terwijl begin de jaren 80 minivoetbal en volleybal met stip genoteerd stonden, zijn dit nu onder meer dans en badminton.”

Gedreven all-rounder

In 2007 kwam Tom Vanelslander de sportdienst versterken. Tot dan telde de sportdienst één voltijdse job. “De personeelsuitbreiding gaf een voorzet om tal van activiteiten grondig uit te werken. Zo zijn er de sportkampen en sportklassen verspreid over meer dan 30 weken. Eén- en meerdaagse activiteiten stonden eveneens op het programma.”

Joris was verantwoordelijk voor de organisatie van het sportgebeuren. Maar hij deed meer dan dit en stak met enthousiasme de handen uit de mouwen. Hij was de promotor van de seniorensport, voorloper bij de interscholen veldloop, diverse competities. Hij is een enthousiaste en gedreven all-rounder.

Jan David was als eerste voorzitter van de sportraad een nauwe medewerker van Joris. “Joris was een echt icoon op sportief vlak. Hij was steeds op zoek naar nieuwe ideetjes. Samen maakten we diverse meerdaagse congressen en studiedagen van Sport Vlaanderen en Bloso mee. Zo leerde ik de gedrevenheid van Joris kennen.”

Een mooie herinnering was de hoogmis van het minivoetbal met Puskas. “Halfweg de jaren tachtig was er een minivoetbalcompetitie waaraan negentien ploegen deelnamen, waarvan achttien Ardooise ploegen. De oude sporthal was the place to be en beleving en ambiance was er verzekerd. Dan was er ook het vijfdaags kersttornooi ingericht door MVC Puskas waaraan de top van het nationaal minivoetbal deelnam. Voor wat het niet-sportieve gedeelte betreft, waren er de optredens van Will Tura, Laura Lynn, De Kreuners en Vader Abraham. Ook niet te vergeten waren de supportersavonden van de Marc Degryse-vrienden waarop 1.800 aanwezigen te noteren vielen.”

Zwarte gat

“Of ik schrik heb voor het zwarte gat? Er is altijd wel iets te doen. Blijven sporten en bewegen, staat eveneens op de menu. Af en toe een kaartje leggen en een beetje op de gitaar spelen bij Goe Beezig staan ook op het programma.”