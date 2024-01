Lyssa Vansteenkiste is de Krak van Oudenburg: “In ons gezin draait alles rond sport en muziek”

Lyssa Vansteenkiste, die dinsdag 30 januari 17 jaar wordt, is tot haar grote verbazing de Krak van Oudenburg geworden. Haar grote passie is skeeleren en dat doet ze al sedert de tweede kleuterklas. “Maar studeren is ook heel belangrijk. Ik hoop dat ik alles kan blijven combineren, want ik speel ook nog dwarsfluit in de harmonie van Koekelare”, zegt Lyssa.

Lyssa Vansteenkiste Privé Lyssa Vansteenkiste is de dochter van Steven Vansteenkiste en Veerle Decloedt en de zus van Joren en Marlies. Ze wordt op 30 januari 17 jaar. Het gezin woont in de Zeeweg in Roksem. Loopbaan De Oudenburgse Krak loopt school aan het SIGO Gistel in de richting wetenschappen-wiskunde. Lyssa wil later iets in de sociale richting studeren. Ze werkt graag met mensen. Vrije tijd Haar vrije tijd gaat vooral naar skeeleren. Lyssa is lid van Zwaantjes Zandvoorde. Ze staat al sedert haar drie jaar op de wieltjes en sprokkelde in de voorbije negen jaar al heel wat titels bij elkaar. Daarnaast speelt ze dwarsfluit bij de harmonie van Koekelare.

Dat ze tussen nog vier sterke kandidaten verkozen is tot de Krak, had Lyssa Vansteenkiste totaal niet verwacht. “Het was echt een verrassing. Ik ben er uiteraard heel blij mee. De titel heb ik zeker te danken aan mijn familie, vrienden en mensen uit de skeelerwereld die voor mij gestemd hebben. Ook bij de harmonie mocht ik op steun rekenen en mama, die in het bestuur van Ferm Roksem zit, heeft daar ook stemmen geronseld”, legt Lyssa uit. “Dit is voor mij een heel mooie erkenning en appreciatie voor mijn inzet in het skeeleren.”

Studies

Lyssa mag dan al op een behoorlijk niveau skeeleren, toch staat ze met beide voeten stevig op de grond. “Studeren vind ik heel belangrijk en daar wil ik me ten volle op toeleggen. Na het middelbaar ik volg nu de richting wetenschappen-wiskunde wil ik voortstuderen in een sociale richting. Ik werk graag met mensen en kon dit vorige zomer als vakantiejob doen in het nieuwe woonzorgcentrum Bloemenhof. Dat gaf me veel voldoening.”

Medailles

Straks, half maart, begint voor Lyssa Vansteenkiste het nieuwe skeelerseizoen. En ze stijgt een categorie. “Ik ben nu voor twee jaar junior en daarna ga ik naar de senioren”, legt Lyssa uit.

Lyssa Vansteenkiste mocht in de negen jaar dat ze al aangesloten is bij Zwaantjes Zandvoorde al heel wat medailles mee naar huis nemen. Op haar negen en twaalf jaar werd ze al Belgisch kampioen bij de miniemen en de scholieren. Daarna werd ze cadet en mocht ze deelnemen aan Europese wedstrijden. Al in het tweede jaar werd ze opnieuw Belgisch kam-pioen. In 2022 pakte ze haar eerste Europese plak: ze werd tweede in het Italiaanse l’Aquila in de categorie youth ladies 500 meter en won ook nog het algemene klassement korte afstand op Europees niveau. In 2023 behaalde ze brons op de Europese kampioenschappen en werd tweede op de lange afstand. Vorig jaar pakte ze ook zilver op de marathon in België.

“Ik droom ervan om naar de wereldkampioenschappen te gaan en wie weet ooit naar de Olympische Spelen. Maar dan moet skeeleren eerst een olympische discipline worden”, stelt Lyssa.

In de genen

Dat het meisje zo gebeten is door skeeleren, kreeg ze mee van papa Steven. “Papa heeft vroeger ook in competitie geskeelerd en zit nu in het bestuur van Zwaantjes. Ook mijn zus Marlies en broer Joren skeeleren en geven zelfs al training. En dat doe ik ook al: ik train de beginners tussen 5 en 12 jaar. Ja, bij ons thuis draait veel rond skeeleren, maar ook rond muziek. Mama moet altijd wel iemand ergens naartoe voeren”, lacht Lyssa.