Stem Veronique Bulckaert tot Krak van Poperinge

Veronique Bulckaert (60) is 21 jaar vrijwilliger in de Hoppestad. Ze verzorgde computerlessen, opende een boekenruilkast in De Bres, en zit in het decoratieteam van De Bres en het buurthuis. Sinds de coronacrisis doet ze ook de verjaardagsbezoekjes bij 80-plussers voor Nestor. “Sinds kort neem ik ook het kledingkamertje in het buurthuis voor mijn rekening. Dat bestaat al zeven jaar en werd vroeger verzorgd door twee vrijwilligers. De steun die ik hiervoor krijg, is hartverwarmend. Mensen van de wijk of mensen die het wat moeilijker hebben of met crisisbegeleiding mogen de kleding gratis meenemen. Het maakt me blij dat ik op deze manier wat vreugde kan brengen.” (LBR)

Veronique Bulckaert is genomineerd voor Krak van Poperinge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

