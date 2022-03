West-Vlaanderen telt meer dan 1 miljoen inwoners, maar slechts 938 mogen zich officieel ‘Krak’ noemen. Al 14 jaar lang reikt deze krant die eretitel uit in elke West-Vlaamse gemeente. Stuk voor stuk mogen we de Kraks inspirerend noemen. Ze zijn het levende bewijs dat West-Vlaanderen een straffe provincie is. Door wat ze presteren en door wat ze doen voor een ander zijn ze een voorbeeld voor ons allemaal.

Deze week werden de 67 Kraks van 2021 gevierd. In het gloednieuwe beursgebouw van Brugge kregen ze een mondmaskervrij eresaluut van onder andere een indrukwekkende verzameling burgemeesters. 67 keer klonk er luid applaus toen ze gelauwerd werden: van de jongen van 17 tot het meisje van 92, allen genoten ze van de welverdiende erkenning.

We zouden elke dag honderd kranten kunnen vullen met slecht nieuws, maar wij zijn blij dat we De Krant van West-Vlaanderen kunnen maken met de verhalen van deze mooie mensen. En elke week opnieuw zien we nieuwe kandidaat-Kraks opstaan. Het aantal West-Vlamingen dat vandaag vluchtelingen wil opvangen is indrukwekkend. Ook de hulpacties voor Oekraïne zijn bijna niet meer te tellen. Het toont aan dat er blijkbaar een warm gen in ons DNA zit…

Ook de jeugd van tegenwoordig doet zijn best om een ander te helpen

En dat is al duidelijk bij de allerjongsten. Ook de jeugd van tegenwoordig doet zijn best om een ander te helpen en om hun buurt beter te maken. Dat zien wij hier elke week in kleine en grote artikels. Daarom willen wij ook hen in de kijker zetten en welverdiende erkenning geven. Daarom starten wij met… de Kinderkrak.

Op 3 juni willen wij onze krant vullen met kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar die de titel van ‘Kinderkrak’ verdienen. Jullie kunnen ons allemaal helpen door ons namen te bezorgen via KW.be/kinderkrak.

West-Vlaanderen telt meer dan 1 miljoen inwoners, het zou fijn zijn als honderden van hen zich straks Kinderkrak mogen noemen.