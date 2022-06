Quinn (11) is Kinderkrak in Alveringem

Quinn Godderis is de 11-jarige zoon van Niklaas en Annelies Boussemaere. Quinn is trekker in de leerlingenraad van basisschool Spelenderwijs in de Nieuwstraat in Alveringem. Hij heeft daarbij het hart op de juiste plaats!

“Meestal beslissen de directeur, leerkrachten en ouders wat er op school gebeurt”, vertelt Quinn. “Ik vind het ook belangrijk dat kinderen hun mening mogen geven en dat er rekening mee wordt gehouden. Ik zit heel graag in de leerlingenraad. Klasgenoten moeten stemmen over wie ze daarvoor geschikt vinden. Ik vind het leuk dat ze mij vertrouwen. In het vijfde leerjaar maakte ik een powerpoint met ideetjes. Die nam ik mee naar de leerlingenraad. Een klok op de speelplaats bijvoorbeeld, vind ik erg nuttig. Mede door ons zijn de goals op de speelplaats in de grond vastgemaakt. Bij hevige windstoten waaiden ze omver en dat is niet veilig. We vergaderen zowat maandelijks met juf Julie die eigenlijk de directeur is. We bespraken de koekjesverkoop die zo’n 150 euro opleverde om spelmateriaal mee te kopen. Volgend jaar ga ik naar het VTI. Ik hoop dat onze mening daar ook meetelt! Eventuele ruzies probeer ik op te lossen. Je moet ook praten met elkaar, want praten helpt. Later wil ik iets uitvinden dat het leven van gehandicapte mensen gemakkelijker maakt. Techniek, computer en mechanica boeien mij. Ik heb dat van m’n papa.” (AB)

