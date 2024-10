10 rijkste West-Vlamingen bezitten samen 11 miljard euro: ontdek ze hier

11 miljard euro. Zoveel bezitten de tien rijkste West-Vlamingen samen. Die top tien telt zes miljardairs. Dat leren we uit De Rijkste Belgen, het nieuwe boek van journalist Ludwig Verduyn. Van Pascal Vanhalst tot Christian Dumolin: dit zijn de West-Vlamingen met de dikste portefeuilles.

De rijkste Belg is Pascal Vanhalst nog lang niet: die eer is weggelegd voor Eric Wittouck, de man achter eerst Tiense Suiker en later Weight Watchers. Maar Vanhalst is wel met voorsprong de rijkste West-Vlaming, met een vermogen van meer dan 2 miljard euro. “Desondanks voelt hij geen enkele behoefte om zijn rijkdom te etaleren”, aldus Ludwig Verduyn, die de honderd meest welvarende landgenoten bundelde in het boek De Rijkste Belgen.

Pascal Vanhalst staat in de nationale rangschikking op de 18de plaats. “Hij rijdt niet met een dure wagen en geeft geen met champagne overladen feestjes in Knokke. Hij woont in een onopvallende villa op het platteland. De Marc Coucke van Waregem zal hij nooit worden.”

Pascal Vanhalst tijdens het koninklijk bezoek aan TVH in Waregem op 31 maart 2009. (foto HOL) © PATRICK HOLDERBEKE HOL

Vanhalst verzamelde zijn fortuin dankzij het miljardenbedrijf van vader Paul: Thermote & Vanhalst, oftewel TVH. Hij verkocht zijn aandeel in 2018, maar investeert nog steeds volop in andere bedrijven. “Hij is het schoolvoorbeeld van een selfmade man en kent zijn bedrijven door en door. Als zijn bankier hem op vrijdag een dikke map geeft met financiële rapporten, is na het weekend elk getal doorgelicht en hangt ze vol post-its met opmerkingen.”

Ook het nageslacht van de ‘T’ in TVH heeft goed geboerd dankzij, godbetert, heftruckonderdelen: de zussen Ann en Els Thermote staan op de tweede plaats wat betreft rijkste West-Vlamingen.

Boer Clerck

Luc Tack maakt de West-Vlaamse top drie compleet. Tack vergaarde zijn fortuin onder andere door de overnames van het Ieperse beursgenoteerde bedrijf Picanol en chemiebedrijf Tessenderlo Group. “Ooit gevraagd naar de eigenschappen van een goede ondernemer, antwoordde hij droog: Ik ben daar niet mee bezig. Voor mij tellen maar drie dingen: het bedrijf, het bedrijf en het bedrijf. Hij staat er om bekend de klok rond te werken en bijna nooit vakantie te nemen”, weet Ludwig Verduyn.

Paul Gheysens is een van de zes West-Vlaamse miljardairs in de lijst. (foto ID/Brecht Van Maele) © ID/ Brecht Van Maele ID/ Brecht Van Maele

Hard werken is hét credo van de rijkste West-Vlamingen. Weinigen zijn met een 24-karaats gouden lepel in de mond geboren. Ook de familie Balcaen bouwde haar imperium zelf op, dankzij het tapijtenbedrijf Balta van stamvader Paul. “In 2004 verkocht zijn zoon Filip de hele groep aan een Brits investeringsfonds. Balcaen bleef ook daarna verder ondernemen, met investeringen in vastgoed en industriële bedrijven.” De zeer discrete familie Balcaen woont in een 18de-eeuws kasteel in Spiere-Helkijn. “De koetshuizen bieden onderdak aan zijn collectie oldtimers, het kasteel zelf werd ingericht door antiquair en designer Axel Vervoordt, die ook het huis van Kanye West en Kim Kardashian inrichtte.”

Op vijf prijkt de familie van de acht jaar geleden overleden textielindustrieel Roger De Clerck. “Met Boer Clerck verdween een symbool van een generatie hardwerkende, niets ontziende naoorlogse ondernemers.” Ondanks dat de Franstalige bourgeoisie op hem neerkeek, maakte De Clerck ook heel wat vrienden in hogere kringen. “In 1999 waren onder anderen George Bush senior, Michail Gorbatsjov en Margaret Thatcher te gast op het feest voor zijn 75ste verjaardag in Wielsbeke.”

As op de parking

Nummer zes, Paul Gheysens, groeide op in een Iepers landbouwersgezin en schopte het met zijn firma Ghelamco tot vastgoedtycoon. Hij is meteen ook de laatste miljardair uit onze provincie die in het lijstje prijkt: na hem volgt Jan De Clerck met een afgerond vermogen van slechts 876 miljoen euro. De oudste zoon van Boer Clerck is eigenaar van de chemiegroep Domo. Hij wordt apart genoemd in de lijst omdat de familiale relaties ernstig vertroebeld zijn sinds de verdeling van het imperium van hun vader.

Conny Vandendriessche stampte samen met Philip Cracco uitzendbedrijf Accent Jobs uit de grond. (foto Joke Couvreur) © JOKE COUVREUR

Conny Vandendriessche begon als receptioniste op een camping maar vergaarde in minder dan dertig jaar een slordige 859 miljoen euro. Straf, want niks deed vermoeden dat ze ooit een absolute toponderneemster zou worden. Samen met Philip Cracco stampte ze uitzendbedrijf Accent Jobs uit de grond, nadat ze eerst in Roeselare een kantoortje hadden geopend voor Adecco.

Op negen staat Oostendenaar Guido Dumarey. “Na zijn dood mag men zijn as uitstrooien op de parking van zijn bedrijf”, zegt Verduyn. “Maar hij hoopt naar eigen zeggen wel dat het de dag nadien regent, zodat die weer snel proper is.” Dumarey maakte furore als opkoper van technologiebedrijven, voornamelijk failliete of bijna failliete bedrijven die hij voor een prikje kon krijgen. Het leverde hem de weinig flatterende bijnaam van lijkenpikker op.

Kortrijkzaan Christian Dumolin nam dakpannenproducent Koramic over van zijn grootvader en breidde dat bedrijf al snel uit met een baksteenbakkerij. Met onder andere belangen in de internationale bouwgroep Wienerberger bouwde hij zijn huidige vermogen van 691 miljoen euro op, goed voor een plekje als hekkensluiter in de West-Vlaamse top tien.