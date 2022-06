Remco (10) is Kinderkrak in Alveringem

Remco Dever (10) is de zoon van Luc en Ilse Vanbecelaere uit Izenberge. Remco heeft autisme en dat is niet altijd gemakkelijk.

Toch heeft mama Ilse hem enorm positief zien evolueren en daar is ze trots op. “Er waren al een tijdje signalen”, vertelt Ilse. “Remco had moeite met contacten in een grote groep, met tegen een bal schoppen, knippen op de lijntjes lukte niet,… Verrassingen zijn niet aan hem besteed. We plannen dus niet té ver vooruit, want als er dan iets misloopt, blokkeert hij. We moeten de dingen dan goed uitleggen.”

“Ik wil altijd graag de planning kennen”, vertelt Remco zelf. “Wie is er thuis als ik wakker word, wie brengt me naar school en wie komt me ophalen, wanneer is er voetbaltraining, wat zit er in mijn verjaardagcadeau, enzovoort. Op mijn school – De Duizendpoot in Beauvoorde – gaat het heel goed. Ik doe het beter dan mama vroeger (schaterlacht). Ik scoor goed in Frans en wiskunde. Andere vakken lukken dan weer niet. Op school en in de voetbal is Bas mijn beste vriend. Thuis is onze poes Luna dat. Ik hou veel van dieren en nu al staat vast dat ik in het middelbaar dierenzorg ga doen. Autisme hebben, is niet altijd prettig, maar ik ga er nu wel beter mee om. Vroeger werd ik boos als ik andere kinderen dingen zag doen die ik niet kan, nu weet ik dat meedoen en plezier maken ook super leuk zijn.” (AB)

