Zena (10) is Kinderkrak in Anzegem

Zena Alhaj Ali woont op het Statieplein in Anzegem en zit in het vierde leerjaar in basisschool Het Bollebos. Haar leerkracht Sylvie Baert nomineerde haar omdat zij het onvoorstelbaar vindt hoe vlot Zena zich geïntegreerd heeft.

“Zenais een Syrisch meisje dat een paar jaar geleden op onze school terecht kwam als vluchteling”, vertelt juf Sylvie. “Ze is heel vrolijk, grappig, sociaal, heel leergierig en een krak in taal. Je hoort zo goed als geen accent meer. Zena wordt heel graag gezien in de klas, heeft een eigen mening en is heel respectvol naar andere kinderen toe.”

Zena woont nu vijf jaar in België. “In de klas ben ik de beste voor spelling. Ik ben altijd als eerste klaar bij opdrachten en heb dan meestal alles juist. Ik schrijf ook heel mooi en snel. Mensen helpen doe ik graag. In de klas zou ik graag kinderen die het lastiger hebben met taal dan ik willen helpen door extra uitleg te geven. Ik heb veel vrienden en voel me graag gezien. Graag wil ik de groep Karibu en Yvette Dejonckere bedanken voor alle hulp en steun. Ik turn in TurnKring Anzegem en dans heel graag. Af en toe help ik mijn mama met taart bakken en verse kruiden bijvullen. Later wil ik een succesvolle apotheker zijn om mensen te helpen en goede doelen steunen zodat iedereen het goed heeft. Ik wens dat de oorlog stopt en dat er vrede is in heel de wereld.” (GV)

