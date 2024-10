Binnenkort kan je in 12 gemeenten samen met je huisdier begraven worden

In vijf West-Vlaamse gemeenten kunnen baasjes al samen met hun huisdieren begraven worden. Nog eens zeven gemeenten hebben plannen om dit mogelijk te maken. Dat blijkt uit een rondvraag van onze redactie.

Dankzij het Vlaams Parlement mogen gemeentebesturen sinds afgelopen zomer bepaalde zaken aanpassen als het gaat over begraafplaatsen en lijkbezorging. Een van de zaken die de gemeenteraad voortaan kan voorzien, is dat inwoners samen met de as van hun eerder overleden en gecremeerde gezelschapsdieren kunnen begraven worden. Oostende was de allereerste stad in Vlaanderen waar dit mogelijk was. “De band tussen mens en huisdier is uniek. Samen begraven worden is een troostende gedachte voor veel dierenvrienden”, vertelde toenmalig schepen Hina Bhatti. (Lees verder onder de cartoon)

Sindsdien volgden ook Brugge, Diksmuide, Veurne en vanaf 1 november ook Torhout het voorbeeld van de Koningin der badsteden. Ook daar is het dus mogelijk voor inwoners om samen met hun huisdier begraven te worden.

In Alveringem, Beernem, Blankenberge, Heuvelland, Zedelgem, Zonnebeke en Zuienkerke worden er plannen gemaakt om dit in de toekomst te voorzien. In nog elf andere gemeenten – Damme, De Panne, Gistel, Izegem, Jabbeke, Lichtervelde, Menen, Mesen, Moorslede, Wevelgem, Zwevegem – ligt het idee op tafel.