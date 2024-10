Maar liefst 30.000 geknobbelde Amerikaanse rivierkreeften gevonden in visvijver Kortemark: “Ze moeten daar zo snel mogelijk weg”

Craywatch, het burgerwetenschapsproject van het INBO en Natuur en Bos, is afgelopen. Tussen half juni en half oktober meldden zich meer dan 400 mensen aan om de verspreiding van uitheemse invasieve rivierkreeften in kaart te brengen. Er zijn opvallende ontdekkingen gedaan in de zoektocht naar exotische kreeftsoorten. Zo werd in Kortemark een geïsoleerde populatie van 30.000 kreeften ontdekt.

In totaal zetten 220 vrijwilligers vallen uit en verzamelden ze op ongeveer 400 locaties aan- en afwezigheidsdata. Het project leverde opvallende ontdekkingen op. Zo werd in Kortemark een geïsoleerde populatie ontdekt.

“Het was de eerste vermelding van deze soort in België, en tot nu toe is die enkel in Kortemark aangetroffen”, zegt Wietse Chanet, communicatieverantwoordelijke voor invasieve uitheemse soorten bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

Illegale uitzetting?

“In West-Vlaanderen zijn daarnaast nog vijf andere uitheemse rivierkreeftsoorten gevonden, waarmee de teller op zes soorten komt. De meeste rivierkreeften werden gevonden in en rond Brugge, dus meer in het noorden van de provincie. Daar zaten voornamelijk drie algemenere soorten: de rode Amerikaanse, gevlekte Amerikaanse en gestreepte Amerikaanse rivierkreeft.”

“De gestreepte Amerikaanse rivierkreeft werd ook in Jabbeke en Lichtervelde waargenomen. In Kortemark leeft de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft samen met de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft in een visvijver, terwijl beide soorten niet in nabijgelegen vijvers werden aangetroffen. Mogelijk zijn de dieren daar terechtgekomen door een illegale uitzetting of per ongeluk meegereisd met uitgezette vis.”

Snel weg

De geknobbelde Amerikaanse rivierkreeften moeten nu zo snel mogelijk uit de visvijver gehaald worden. “De soort zorgt net als andere Amerikaanse rivierkreeften voor veel ecologische neveneffecten”, vertelt Kevin Scheers, onderzoeksmedewerker aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) bij VRT Nieuws.

“De waterplanten en -dieren verdwijnen grotendeels. Het helder watersysteem verdwijnt en het water wordt troebel. Je krijgt een situatie waarbij enkel nog maar rivierkreeften aanwezig zijn. Nu zitten er al 30.000.”