Thiebe (8) is Kinderkrak in Alveringem

Thiebe Hollebecque (8) uit Beveren-Kalsijde is het zoontje van Christophe en Maaike Derycke. Hij zit nog maar in het tweede leerjaar, maar nu al is duidelijk dat hij een natuurtalent is in darts.

“Toen er corona was en we thuis moesten blijven, hebben mama en papa zich een vogelpiek gekocht voor in de woonkamer”, vertelt Thiebe. “Ik heb dan een elektronisch dartsspel op kindermaat gekregen. Met pijltjes met toppen in plastiek in plaats van in ijzer. Het bord hing op mijn hoogte in het atelier.”

“Het was geen kwaliteit, maar we zagen dat hij het graag deed”, komt mama Maaike tussen. “Uiteindelijk kochten we een exemplaar van betere kwaliteit. Quasi al zijn vrije tijd – hele woensdagnamiddagen en zaterdagen – spendeerde hij in het atelier. Vonden we Thiebe niet, dan wisten we waar hij zat. Hij heeft dat bord werkelijk kapot gespeeld. En vorig jaar hebben we hem een professionele vogelpiek gekocht.”

“Ik heb al drie keer triple 20 gegooid”, vertelt Thiebe trots. “Dat is een score van 180 punten of de hoogst mogelijke score. Bij professionele spelers is dat een worp die soms gegooid wordt, maar lang niet altijd. Zelfs mijn papa die ook veel traint, is daar nog niet in geslaagd.Michael van Gerwen is mijn idool. Hij werd al zes keer wereldkampioen. Als het niet lukt, ben ik boos en teleurgesteld. Mama zegt dat ik een slechte verliezer ben. Of ik er ook mijn beroep van wil maken, weet ik nog niet. Het kan ook dat ik cafébaas word.” (AB)

