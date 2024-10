West-Vlamingen ter plaatse over het noodweer in Spanje: “Wij kunnen op restaurant, een paar kilometer verder vielen al meer dan 40 doden”

Een koppel uit Zedelgem is momenteel op vakantie in Valencia, een regio in het oosten van Spanje die begin deze week zwaar getroffen werd door hevige regenval en overstromingen als gevolg. Binnen het stadscentrum merken de West-Vlamingen echter bitter weinig van alle chaos die zich slechts kilometers verder ontplooit, maar terug naar België reizen zit er voorlopig wel niet in.

“We zaten gezellig te eten in een restaurantje toen we dinsdagavond een waarschuwingsalarm via onze GSM kregen. Van paniek was eigenlijk weinig sprake, we hebben gewoon onze maaltijd gegeten en zijn daarna teruggekeerd naar ons hotel”, vertelt Tom Vanslambrouck (56) uit Veldegem, deelgemeente van Zedelgem. Samen met zijn vrouw trok hij zondag naar de stad Valencia voor een ontspannende vakantie, woensdag zouden ze normaal gezien doorreizen naar vrienden die in Alicante zitten. Die plannen vielen echter – letterlijk en figuurlijk – in het water.

Relaxte sfeer

“De wegen zijn volledig verwoest door de overstromingen, hebben we ons laten vertellen. Naar Alicante trekken, of zelfs gewoon naar de luchthaven die op 20 minuutjes rijden ligt, is onmogelijk. We zitten hier dus een beetje vast, maar dat is niets in vergelijking met alle miserie die de inwoners op een boogscheut van hier meemaken natuurlijk”, aldus Tom. Het koppel moest noodgedwongen wel een ander hotel zoeken, want waar ze de eerste nachten verbleven was geen plek meer om langer te blijven. Maar los daarvan verloopt hun reis min of meer vlekkeloos.

“Restaurants en winkels zijn gewoon open, heel surreëel”

“Het hangt hier echt een relaxte sfeer…. Het stadscentrum van Valencia is wonder bij wonder gespaard gebleven van het noodweer, maar amper 10 kilometer (in het stadje Paiporta, red.) verder vielen volgens de media al meer dan 40 doden… Heel surreëel eigenlijk, hier zijn de restaurants en winkels zelfs gewoon open. Alsof er geen vuiltje aan de lucht is, enkel flessen water zijn duurder geworden in de winkel.”

Momenteel plant Tom om zaterdag samen met zijn vrouw terug naar België te vliegen, wat volgens de plaatselijke toeristische dienst mogelijk zou moeten zijn. Nochtans wordt er ook de komende dagen nog hevige regen voorspeld. “Ze hebben ons wel al verteld dat we 3 uur moeten inrekenen om aan de luchthaven te geraken, in plaats van 20 minuten. Het zal sowieso heel druk zijn.

B&B blijft gespaard

Ook Nicky Dewulf (55) en Lieven Bothuyne (50)uit Koksijde zitten momenteel in de getroffen regio, ze baten namelijk al anderhalfjaar een B&B in Mijas uit.

“Toen wij besloten ons hier definitief te vestigen en B&B Casanicky, te starten, hadden wij al zo’n situatie meegemaakt. De lokale olijfboeren waarschuwden ons destijds met een wijs advies. Voor de aankoop van onze finca hebben we gekozen voor een ligging ten opzichte van hoger gelegen bergen, bergpassen en rivieren. We hebben ook grondig geïnvesteerd in extra afwateringskanalen rondom de finca en waterkeringschotten aan onze oprit. Hierdoor bleef de bed & breakfast maandagavond gelukkig gespaard van wateroverlast”, laat het koppel weten vanuit Andalusië.

“Zo’n hevige regenval, vooral in korte tijd, is geen onbekend fenomeen voor de regio, maar blijft uitzonderlijk. Deze gebeurtenis herinnert ons eraan dat, hoe mooi de regio ook is, het klimaat soms uitdagingen met zich meebrengt…. Alert zijn en preventieve maatregelen treffen is cruciaal.”