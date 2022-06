Dit zijn de 206 Kinderkraks van KW

Onze krant ging dit jaar op zoek naar West-Vlaamse kinderen tussen 6 en 16 jaar die het voorbije jaar hun stempel hebben gedrukt op de wereld. Kinderen die zich hebben ingezet voor een ander en hun omgeving, of die een prestatie hebben neergezet om ‘u’ tegen te zeggen. Kortom: minimensjes die hoofden doen draaien.

Dat onze provincie een heleboel meisjes en jongens telt die van aanpakken weten, wisten we al langer dan vandaag. Onze krant stelde de afgelopen weken al enkele kanshebbers voor, zoals Norah die al twee keer het leven redde van haar papa met stamcellen en Emilia die al jaren haar blinde beste vriendin elke dag bijstaat. Ook tussen de ‘gewone’ Kraks passeerden de afgelopen 14 jaar verschillende keren jonge winnaars die bewijzen dat je niet per sé veel levensjaren op de teller moet hebben om zich te laten opmerken.

Hier vind je alle interviews met en artikels over De Kinderkraks 2022 terug.

De tips stroomden binnen, door (groot)ouders, leerkrachten, babysits… Het resultaat is een heuse lijst van 202 Kinderkraks, drie per West-Vlaamse gemeente. Naast een leuk artikel in hun regionale krant mogen ontvanger deze toppers een heus verwenpakket met daarin: een diploma, leuke Kinderkrak-pins, stickers, een KW-abonnement voor drie maanden én twee tickets voor Bellewaerde. Wil je weten welke jonge Kraks in jouw gemeente wonen? Zoek ze dan op in de onderstaande tabel.