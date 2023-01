Waregemse Krak Merel Vandenbogaerde verblijft jaar in Paraguay: “Mijn grootste avontuur ooit”

Voor haar onverdroten inzet voor andersvalide zwemmers op zaterdagmorgen werd Merel Vandenbogaerde met een verpletterende score verkozen tot Krak van Waregem 2022. Samen met de vele begeleiders bleef ze zich tot aan de zomervakantie van 2022 inzetten voor Somival. Toen vertrok ze op uitwisseling voor een vol jaar naar het Zuid-Amerikaanse Paraguay.

“Het voorbije jaar is er inderdaad één met veel verschillende emoties”, blikt Merel terug. “Het bracht veel vreugde en blijdschap, maar door corona kenden we met zijn allen ook nog slechtere momenten. Het kwade beestje hield me echter niet tegen om van alles te verwezenlijken. Zo bleef ik de eerste zes maanden iedere zaterdagmorgen de andersvalide zwemmers begeleiden in De Treffer, vierde mijn achttiende verjaardag, behaalde mijn rijbewijs, mijn humanioradiploma en mijn kwalificatie voor harp. Ik kon nog competitiezwemmen en ben heel tevreden met de behaalde resultaten. Met mijn vriend Alex maakte ik nog een autoreis naar Spanje, meteen de laatste vakantie samen voordat we door mijn uitwisseling en vertrek naar Paraguay mekaar een jaar lang niet zullen zien.”

© gf

“Eind augustus vertrok ik dan voor wat waarschijnlijk wel het grootste avontuur in mijn leven zou worden”, vertelt Merel vanuit het Zuid-Amerikaanse Paraguay. “Ik ben er ondertussen dus al vijf maanden op uitwisseling en leerde al veel van de Spaanse taal en cultuur. Ik paste me ondertussen goed aan en spreek ook al een paar woordjes van hun moeilijke taal ‘Guarani’. Ik liep hier ook nog school en behaalde eind november een extra diploma middelbaar onderwijs. Ik bezocht al veel mooie steden en was ook al een paar keer in Brazilië. Ik bezocht er de wonderbaarlijke watervallen van Foz de Iguaza. Ik woon echter in een stadje nabij de grens en kom aldus ook bijna dagelijks in contact met de Portugese taal. Ik geniet volop van het warme weer maar mis uiteraard wel mijn vriend, mijn broer en papa, familie, vele goede kennissen en de hele Somival-familie.”

Gastbroer opzoeken

“Deze uitwisseling is zeker en vast een ervaring die ik mijn hele leven bij me zal houden. Naast Paraguay en Brazilië staat er ook zeker en vast nog een trip naar Chili gepland. Ik wil er mijn gastbroer bezoeken. Hij verbleef bij een eerdere uitwisseling met België een hele poos bij ons in huis. Mijn zwem- en harplessen staan hier wel ‘on hold’. De mooie natuur en prachtige zonsondergangen maken me gelukkig en blij. Ik heb ‘lezen’ herontdekt en verslond ondertussen meer dan tien boeken. Ik hoop dat de oorlog in Oekraïne zo vlug mogelijk eindigt en wens iedereen het allerbeste voor 2023.”