Anzegemse Krak Viktor Vandenberghe blikt terug op 2022: “Ik heb er enorm van genoten”

Staat Vichtenaar Viktor Vandenberghe zaterdag 14 januari op het hoogste schavotje tijdens het BK in Lokeren? Hoe blikt tweedejaarsjunior Viktor terug op het voorbije jaar? Hoe beleefde hij het 2022, het jaar waarin hij Krak van Anzegem werd?

“Het jaar 2022 was sportief een goed jaar”, klinkt Viktor Vandenberghe (17) overtuigd. “Ik heb enorm genoten van het voorbije jaar, vooral de wedstrijden met Belgian Cycling en de meerdaagse koersen met de ploeg vond ik heel leerrijk.”

Zijn er bepaalde doelstellingen verwezenlijkt? Zijn er bepaalde veranderingen?

“Als eerstejaarsjunior is het steeds wat afwachten. Mijn grootste doel in het veld was om geselecteerd te worden voor Werelbeker-wedstrijden en voor het WK veldrijden in Amerika. Aantreden voor je land is immers iets speciaal. Deze doestellingen werden verwezenlijkt en sinds 2022 werk ik met een nieuwe trainer, Abram Stockman genaamd. De samenwerking verloopt heel vlot en op zich zijn er geen al te grote veranderingen.”

Zijn er bepaalde meldenswaardige gebeurtenissen of prestaties geweest?

“Het WK veldrijden in Amerika en de zesde plaats die ik daar behaalde, was zeker één van de hoogtepunten van 2022. Ook de overwinning in de X²O-wedstrijd in Kortrijk, zo dicht bij huis, is zeker het vermelden waard.”

Wat zijn jouw doelstellingen en vooruitzichten momenteel? Waarnaar kijk je uit?

“Het veldritseizoen is bijna gedaan, maar er staan nog enkele belangrijke wedstijden op het programma. Er is nog het BK, het WK en twee wereldbekerwedstrijden. Ik zou uiteraard graag goed presteren tijdens deze wedstrijden. Na het veldritseizoen zal ik mij na een rustperiode weer toeleggen op de weg. Ik hoop ook daar mooie resultaten te kunnen behalen. Na de zomerstart ik dan als belofte bij het Pauwels Sauzen-Bingoal team, iets waar ik enorm naar uitkijk. En het jaar 2023 is niet enkel sportief een belangrijk jaar, het is ook het jaar waarin ik afstudeer aan het VTI-Waregem richting Houttechnieken. Ik wil graag verder studeren, maar ben er nog niet uit welke richting het precies zal worden.”

Stemmen voor de Krak van 2022 van jouw gemeente kan nog tot 15 januari opwww.KW.be/krak.