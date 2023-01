Krak van Spiere-Helkijn Sven Vandekerckhove is nu reporter bij onze krant: “Er gaat een wereld voor me open”

Sven Vandekerckhove werd in 2021 de Krak van Spiere-Helkijn. Als vrijwilliger bij de gemeente en jeugdcoördinator van voetbalclub Jong Helkijn is Sven ver van een nobele onbekende. En nu al zeker niet meer, want de titel van Krak inspireerde Sven om journalist te worden bij onze krant! “Ik schrijf heel graag, vroeger wou ik zelfs sportreporter worden!”, klinkt het.

Dat de titel van Krak ook leeft in de faciliteitengemeente moet je Sven niet vertellen. “Die eerste weken werd ik er vaak op aangesproken, dat was echt plezant. Ik had er nooit bij stilgestaan wat de impact van die verkiezing zou zijn.”

Ondertussen is er wel wat veranderd in het leven van Sven. “Ik ben recent verhuisd en woon nu samen met mijn vriendin. Aangezien de verhuis wel wat tijd in beslag nam, koos ik ervoor om mijn opleiding Lager Onderwijs niet langer in dagonderwijs, maar in afstandsonderwijs te volgen. Zo kan ik dat beter combineren met mijn activiteiten op de gemeente en bij Jong Helkijn. Ik werk bovendien ook al deeltijds bij thuisverpleging I-Mens. Een drukke agenda dus (lacht).”

Gemeentelijk reporter

Niet druk genoeg, zo blijkt. Want sinds vorig jaar verslaat Sven als freelancer ook het gemeentelijke nieuws in onze krant. “Vlak na de Krakverkiezing kreeg ik een telefoontje van editieredacteur Jan Steenhoudt, met de vraag of ik reporter wou worden voor de Krant van West-Vlaanderen. Eigenlijk heb ik daar niet lang over moeten nadenken, want ik schrijf graag. Na een gesprek met Anne de Meester, jarenlang medewerkster voor de gemeente en nu ook actief als freelancer in Kuurne, was ik helemaal overtuigd.”

Sportreporter

Zonder ervaring meteen er vol voor gaan, il faut le faire. Het is tekenend voor de spring-in-’t-veld Sven, die verder ook wel iets heeft met taal.

“De journalistieke wereld boeit me wel. Ik schrijf zelf heel graag en als jonge snaak wou ik eigenlijk sportreporter worden. Die ambities heb ik nu niet meer, maar als toekomstig leerkracht ik zou graag wel nog eens een kinderboek schrijven, of een kinderliedje.”

Dat belooft… maar voorlopig ligt de focus nog op journalistieke teksten. “Dat eerste interview was heel spannend. Ik herinner me nog dat ik tot in de puntjes was voorbereid, met een neergeschreven voorbereiding in diverse kleurtjes (lacht). Nu ik al wat meer ervaring heb, kan ik meer genieten van de interviews en bouw ik het gesprek op naargelang van wat mijn gesprekspartner te vertellen heeft.”

Dorpsgenoten platform geven

Svens nieuwe rol als reporter gaat in de gemeente uiteraard niet onopgemerkt voorbij. “Mensen spreken me erop aan en vinden het tof dat de ‘gewone’ mens via de Krant van West-Vlaanderen ook eens in de gazet kan komen. Zelf vind ik het fijn om dorpsgenoten een platform te geven. Er gaat voor mij een hele wereld open: zo kon ik via een persconferentie in primeur de opening van het nieuwe woonzorgcentrum in Helkijn meemaken.”

En toch blijft de entourage van Sven op zijn qui-vive. “Wanneer ik samen met vrienden een pint ga drinken en we babbelen honderduit, dan is er altijd wel iemand die grappend opmerkt dat ik die zaken niet in de krant mag schrijven. Maar dat ga ik uiteraard niet doen! (lacht)

