Krak van Zwevegem blikt terug: “Kraktitel gaf mijn carrière onverwacht een boost”

Jonas Demeulemeester heeft zijn jaar als Krak van Zwevegem goed ervaren. Hij mocht positieve reacties ontvangen en zijn start als rouwfotograaf heeft hij niet gemist. Zo mocht hij als enige fotograaf de uitvaart van Nicole Josy vastleggen.

Jonas was vorig jaar aangenaam verrast toen we hem meldden dat hij door onze lezers verkozen werd tot Krak van Zwevegem. “Toen men mij vroeg of ik wilde kandidaat zijn, heb ik toch een eindje getwijfeld. Ik was, en ben nog steeds, niet overtuigd dat ik deze titel verdien. Maar goed, het is de lezer die heeft beslist.”

Veel positieve reacties

Niettemin kan Jonas terugblikken op een goed jaar. “Ik heb heel wat positieve reacties mogen ontvangen naar aanleiding van mijn Krakverkiezing. Het artikel in de krant werd blijkbaar goed gelezen.”

Voor Jonas Demeulemeester, die als fotograaf onder de naam Jopix gekend is, betekende 2022 ook de start van afscheidsfotografie. Iets wat nog maar weinig fotografen doen. “Als Krak mocht ik eind oktober in jullie krant mijn plannen uit te doeken doen en uitleggen hoe ik afscheidsfotografie precies zie. Dit artikel, en de aandacht die er door dit artikel aan gegeven werd, gaf mijn carrière een onverwachte boost.”

Uitvaart Nicole

Korte tijd later overleed Nicole Josy, gekend van het duo Nicole en Hugo. Omdat de aanwezigheid van veel persfotografen de uitvaart in de aula zou storen, werd Jonas gevraagd om foto’s te nemen en deze dan te delen met de pers. “Die opdracht kwam onverwacht”, vertelt Jonas.

Jonas mocht als enige fotograaf foto’s nemen op de begrafenis van Nicole. © foto Jopix

“Iemand uit het managementteam van Niels Destadsbader die ook voor Nicole en Hugo werkt, had de artikels gelezen over de rouwfotografie en zag daar wel een goede oplossing in. Zo mocht ik de dienst fotograferen en op geregelde tijdstippen de foto’s delen met de persmensen zodat ook zij hun werk konden doen. Het werd een grote opdracht waar ik een hele dag mee bezig was. Ik heb daar ook heel goede respons op gekregen en, misschien wel het belangrijkste, ook Hugo was heel tevreden met de foto’s.”

Afscheidsfotografie

Ondertussen volgden nog twee uitvaarten die Jonas mocht fotograferen. “Door de dienst van Nicole is afscheidsfotografie bekender geworden. Dergelijke fotografie gaat ook verder dan enkel de uitvaart, daar kunnen ook foto’s bij van bijvoorbeeld het laatste bezoek in het rusthuis of in de palliatieve zorg. Bedoeling is om daar dit jaar verder mee naar buiten te komen al zal het nog wel een tijdje duren eer dit goed is ingeburgerd.”

Dit jaar heeft Jopix ook minder huwelijken in zijn agenda staan. “Bewust, want ik wil wat tijd vrijhouden om mij meer te concentreren op de afscheidsfotografie. Verder lopen de aanvragen voor communiefoto’s ook vlot binnen, dus aan werk zal ik geen gebrek hebben.”

Meer concerten

Een andere passie van Jonas is de concertfotografie. “Ik hoop inderdaad opnieuw wat meer concerten te kunnen doen. In februari fotografeer ik al de Bootleg Beatles die in Deerlijk zullen optreden en verder staan Buikrock en Moen Feest al met rood aangeduid in mijn agenda”, besluit hij.

