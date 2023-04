Gemeentebestuur Koksijde huldigt Krak Lennert Schreel

Voor het bestuur van de gemeente Koksijde zijn de muziekverenigingen het kloppende hart van de gemeente, en daar draagt Lennert Schreel meer dan zijn steentje aan bij. Begin dit jaar stemden massaal veel mensen via De Krant van West-Vlaanderen op de Koksijdse Krak-kandidaat en Lennert werd dan ook de nieuwe Krak van Koksijde. Burgemeester Marc Vanden Bussche en het schepencollege vonden dan ook dat Lennert een eremedaille van de gemeente verdiende.

Voor Lennert (23) is muziek niet zomaar een hobby, maar een echte passie. Hij is lid bij maar liefst vijf muziekverenigingen, en in zijn eigen gemeente Koksijde is hij lid van de drie grote verenigingen: Harmonie Koksijde, El Fuerte en Harmonie Oostduinkerke. “Elke heeft haar eigen unieke ‘stempel’ die ervoor zorgt dat er een leuke afwisseling is. Waartoe ik mij in de toekomst wil blijven engageren? Koksijde op muzikaal vlak op de kaart zetten. Bijvoorbeeld door met El Fuerte te blijven deelnemen aan wedstrijden op nationaal en internationaal niveau. Maar ook door individueel als tamboer-majoor hoog te blijven scoren.”

Tamboer-majoor

Sinds Lennert als kleine jongen terechtkwam in het trommelkorps van de Harmonie Koksijde was hij niet meer te stoppen. Zijn ‘debuut’ als tamboer-majoor zal hij niet gauw vergeten… Hij was 12 jaar en mocht voor het eerst mee in de Sint-Maartensstoet, maar het regende pijpenstelen. Toch hield dat de kleine Lennert niet tegen om zich volop te smijten voor zijn grote droom: tamboer-majoor worden bij de Harmonie van Koksijde.

Bij Jurrie Delporte van El Fuerte, voormalig Belgisch kampioen tamboer-majoor ging Lennert extra lessen volgen om zich bij te schaven. Hij nam elke gelegenheid te baat om zich te vervolmaken. Als vanzelf rolde hij met El Fuerte in het wedstrijdcircuit en voor elke wedstrijd bereidde hij zich minutieus voor. “Als je goed bent voorbereid, ligt het stressniveau op het moment van de wedstrijd lager”, weet Lennert. “Met het hele team studeren we dan het wedstrijdparcours zodanig in dat het op de wedstrijddag zelf bijna een routineklus is. Als ik dan ook nog een individuele prijs voor beste tamboer-majoor in de wacht kan slepen, is dat natuurlijk een extra uitdaging. Een individuele prijs winnen is leuk, maar een groepsprijs is nog leuker omdat we er als groep naartoe gewerkt hebben.”

Gouden medailles

Toen Lennert in 2013 voor het eerst deelnam aan een individuele wedstrijd voor tamboer-majoors (zonder korps) in het Nederlandse Kerkrade, zag hij dat vooral als een leerrijke ervaring, maar hij behaalde meteen ook goede resultaten. Sindsdien rijgt hij met El Fuerte de successen op alle mogelijke kampioenschappen op hoog niveau aan elkaar. Zowel met het korps als individueel behaalt hij als tamboer-majoor bijzonder hoge scores en wordt de stapel gouden en andere medailles alsmaar groter. Ook de eremedaille van zijn gemeente Koksijde zal een bijzondere plek krijgen. Voor Lennert staat het vast: een leven zonder muziek en zonder ‘zijn’ muziekverenigingen kan hij zich niet voorstellen.