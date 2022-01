Krak van Waregem: “Je ziet hen stralen tijdens dat uurtje in het water”

De stemmen zijn geteld, de winnaar is bekend: Merel Vandenbogaerde is de Krak van Waregem. Elke zaterdagvoormiddag is Merel (17) aanwezig in zwembad De Treffer. Samen met begeleiders helpt ze mee om mensen met een beperking van Somival te laten genieten van dolle waterpret. Zo was ze eerst ook al aan de slag als aspirant-begeleider in een project dat tien jaar bestaat.

“Het begon allemaal toen ik amper twaalf was”, opent ze. “Als voorbereiding op ons vormsel gingen we met de hele klas eens zwemmen bij Somival. Ik moest zwemmen met een paar mensen met een beperking. Toen al wist ik dat ik dat nog zou doen. De glimlach op die mensen hun gezicht doet wonderen. In de presentatie van Somival leerden we dat je tenminste 16 moest zijn om als begeleider te kunnen fungeren.”

Mensen stralen

“Gelukkig echter bestaat er sinds tien jaar het project waarbij je als -16 jarige als aspirant-begeleider kunt instappen. Dit houdt in dat je een begeleider helpt. In 2020 werd ik 16, maar door corona kreeg ik mijn volwaardig diploma pas in september vorig jaar. Het was een grote eer om het uit handen van de burgemeester te kunnen ontvangen.”

Merel is nu dus een volwaardig begeleider en geniet ervan om bij Somival te kunnen zwemmen en zo mensen met een beperking gelukkig te maken. “Je ziet de mensen telkens echt ‘stralen’ als ze een uurtje in het water hebben vertoefd”, verduidelijkt ze.

Naar Paraguay

“Sommigen zitten een hele dag in een rolstoel en dan is dit wekelijks uurtje echt eens de volledige vrijheid. De leden van Somival zijn voor mij als het ware een tweede familie geworden. Ik ga er heel graag naartoe. Het maakt mezelf ook een heel ander persoon. Ik heb een heel goed gevoel als ik die mensen gelukkig zie. Ook buiten Somival doe ik altijd mijn best om andere mensen te kunnen helpen. Ik weet nog niet precies welke studierichting ik zal kiezen, maar zeker is dat het iets met dienstverlening te maken zal hebben.”

Merel vertrekt eind augustus voor tien maanden naar Paraguay, waar ze middelbare school zal volgen en zes maanden aan de universiteit zal studeren. Ze zal er in een gastgezin verblijven en het is de bedoeling dat ze er de taal en de cultuur leert kennen. Ze reist heel graag, heeft al vele landen bezocht maar is nog nooit zolang en alleen naar het buitenland getrokken. Ze zal dus haar vrijwilligerswerk bij Somival even moeten onderbreken. Ook haar muziekles harp en het competitief zwemmen moeten voor langere tijd op pauze.

Oproep

“Uiteraard zal ik mijn vriend, mijn broer en papa, familie, vele goede kennissen en de Somival-familie enorm missen. Ik wil dan ook nog een warme oproep doen naar iedereen die zich geroepen voelt om als begeleider te fungeren in deze mooie groep. We kunnen nog altijd helpende handen gebruiken om alles vlot te laten plaatsvinden. Wie als begeleider werkt, krijgt onvoorwaardelijke vriendschap en liefde terug van onze dankbare leden.” (PPW)

Wie wens je wat toe in 2022? “Ik kan niet om het cliché heen: ik wens iedereen een heel goede gezondheid. Ik wens mijn vriend Ales Ngo (18) heel veel succes toe in zijn nog prille bokscarrière en hoop dat hij zijn droom kan waarmaken. Ik hoop dat mijn broer zijn studies aan het hoger onderwijs dit jaar kan afronden en ik wens ons papa het allerbeste toe. Hij heeft altijd en overal voor ons gezorgd. Zonder hem zou ik nooit zijn wie ik ben. Hij is een echte held.” Wat mis je het meest tijdens de lockdown? Wat mis je het meest tijdens de lockdown? “Vooral de eerste volledige lockdown was zwaar. Niets kon nog: alle zwemlessen vielen nu eens letterlijk in het water, de activiteiten met Somival moesten we staken… Uiteraard miste ik ook de vele reizen die ik normaal maak. Ik ontdek heel graag nieuwe delen van de wereld.” Wat is het eerste dat je gaat doen als alles weer mag? Wat is het eerste dat je gaat doen als alles weer mag? “Een reis maken naar Brazilië en/of Mexico. In 2020 kregen we een Braziliaanse gastbroer in huis. Hij arriveerde in januari, maar moest door corona in maart alweer naar huis. Vorig jaar kreeg ik een Mexicaanse gastbroer op bezoek. We willen ook weer naar Spanje.”

BIO

Privé

Merel is geboren in Waregem op 16 maart 2004. Haar papa is Jürgen Vandenbogaerde (50). Haar mama Inge Nevejans stierf toen ze twee maanden was. Ze heeft één broer: Florian (20).

Loopbaan

Merel doorliep haar lagere school in Don Bosco Biest. Ze volgde vier jaar Latijn en beëindigt in juni het zesde jaar humane wetenschappen in de Sint-Paulusschool campus Hemelvaart. Ze heeft nog geen idee welke richting ze straks uit wil.

Vrije tijd

Naast competitiezwemmen speelt ze harp in de stedelijke muziekacademie. Ze leest graag en volgt Spaanse les in de avondschool. Volgend jaar trekt ze met American Field Service tien maanden naar Paraguay.